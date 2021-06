Noches en corto: ‘Tribes’ de Nino Aldi y Andy Marlatt

Noches en corto es una sección de Sopitas.com que busca presentarles, queridos lectores, propuestas de cortometrajes de nuevos talentos… y algunos ya conocidos.

En la actualidad, nos encontramos en una época más globalizada en cuanto a las cuestiones de raza, identidad y incluso la inmigración. Por supuesto, es un hecho que la xenofobia, el racismo y la discriminación no están erradicadas, pero la gente hoy es más consciente sobre la problemática que estos fenómenos generan en diferentes partes del mundo.

Y aunque aún falta mucho por avanzar para concientizar, hoy se condena más esas conductas segregadoras. De hecho, cortometrajes como Tribes del director Nino Aldi visibilizan la causa a través de la identidad racial y con un toque cómico con un mensaje importante. Esta es nuestra entrega de hoy para Noches en corto.

‘Tribes’

Un afroamericano, un hombre de ascendencia árabe y un blanco se suben a un vagón del metro dispuestos a asaltar a los pasajeros. Cuando el vehículo comienza su marcha, ellos sueltan la amenaza para que todos saquen sus pertenencias, pero sucede algo curioso: tanto el hombre negro como el árabe ven que entre sus víctimas hay otras personas de su misma raza.

Estos dos protagonistas sienten empatía con ‘su gente’ y deciden no quitarles sus objetos de valor. Entonces se dan cuenta que realizar el atraco no será tan fácil y buscarán una manera no racista ni elitista para decidir a quién sí le pueden robar y a quién no. Incluso, por ahí, hay una referencia donde le dicen a su compañero blanco -bajita la mano- que el racismo inverso no existe.

Al final, el discurso nos explica que a pesar de nuestro color de piel, origen, religión o descendencia, todos somos iguales y tenemos los mismos derechos. Y entre diálogos bastante chuscos y cómicos, también se nos explica cómo la segregación racial y la discriminación afectan al mundo desde diferentes flancos. Activa los subtítulos y disfruta de este peculiar cortometraje.

