Noches en corto: ‘Untitled Earth Sim 64’ de Jonathan Wilhelmsson

Noches en corto es una sección de sopitas.com que busca presentarles propuestas de cortometrajes de nuevos talentos y directores no tan reconocidos.

Cuando se estrenó The Truman Show en 1998 y luego The Matrix por allá de 1999 (películas diferentes, pero que comparten cierto argumento), surgió una duda existencialista que podría parecer rara, pero ahí rondaba algunas mentes: ¿Y si la vida en sí misma es una simulación? ¿Y si no somos más que un montón de seres controlados por algo que no podemos ver?

Es una cuestión conspiranoica de la que por supuesto, la ciencia ficción se ha valido para entregarnos sus mejores historias. Pero, ¿se imaginan que fuese real? ¿Cómo tomarían ustedes una revelación de ese tamaño? Difícil descifrarlo, pero el cortometraje Untitled Earth Sim 64 nos pone en ese escenario y nos ofrece un vistazo muy cómico de este planteamiento.

A continuación nuestra entrega semanal de Noches en corto.

Untitled Earth Sim 64

Marie parece una persona como cualquiera de nosotros, pero de pronto comienza a percibir algo raro a su alrededor. Comienza a ponerse bastante existencialista de modo que, según dice, el sabor de la comida no es el mismo, el olor de las flores tampoco y ¿un perro morado? Ya la cosa pinta rara.

Los objetos y ella misma se mueven de manera incontrolable, algo lo que la desespera. Y de la nada, una voz le habla para revelarle -de la manera más cómica posible y sin querer- que todo se trata de una simulación; la vida misma y lo que ella conoce no es más que el escenario de prueba de un ente superior.

A raíz de esto, Marie -que utiliza ahora un gorrito de papel aluminio al estilo de Señales– le pierde sentido a la vid. Aunque ella le confiesa a sus personas cercanas que nuestra realidad es una mentira, estas parecen sentirse indiferentes diciéndole cosas como “si esto es una especie de videojuego, es bastante convincente”.

Nuestra protagonista está desesperada ante lo que sabe, pero no todo está perdido. De nuevo, la voz que le reveló la simulación aparece, ella le pide que la borren, pero enseguida entablan un diálogo muy divertido y a la vez profundo que nos deja una lección interesante: “Las circunstancias de tu existencia no importan. La vida debe parecer extraña y ridícula en este momento, pero siempre fue así”. ¿Cuál será la decisión de Marie? Descúbrelo a continuación.

