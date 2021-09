Noches en corto: ‘Wings’ de Casey McDonald sobre la amistad y el miedo al abandono

Noches en corto es una sección de sopitas.com que busca presentarles propuestas de cortometrajes de nuevos talentos y directores no tan reconocidos.

Tener un sueño que parece imposible de realizar y sentirnos abandonados, podríamos decirlo, son dos de los escenarios que más nos aterran en la vida. Y es que tan solo de pensar en esas posibilidades, las sensaciones de melancolía pueden abordar a cualquiera.

Pero hay una cosa que debemos tener en cuenta: cuando menos lo esperemos, la suerte puede ponernos en el camino algo de luz para alumbrar esas penumbras. Bien dicen por ahí que las respuestas a veces llegan en los momentos más inesperados y esa idea, de hecho, nos la muestra el cortometraje animado Wings de Casey McDonald.

Wings

En esta tierna historia, conocemos a Nutmeg. Ella es una curiosa ratoncita que vive sola y de vez en cuando, sale a pasear por el bosque. Pronto, nos damos cuenta que ella tiene una fantasía cada vez que ve a las aves: la pequeña roedora desea volar por los cielos, lo cual evidentemente es imposible.

Sin embargo, durante un día lluvioso, conoce a una Bluebell, un ave que tiene una de sus alas lastimadas. Nutmeg, quien ve a la pajarilla siendo abandonada por las parvadas que parten del bosque, le de asilo en su hogar. La cura y con el paso de los días, se vuelven buenas amigas.

Justo cuando Bluebell está totalmente recuperada, la ratoncita se muestra contenta en el exterior ya que por fin su amiga está lista para volar y partir. Ahí se have evidente que en el fondo, se siente triste ya que la ave se irá… pero esta última le tiene una sorpresa preparada a esta compañera que le ayudó en el momento complicado.

¡Tú puedes aparecer en Noches en corto!

Como mencionábamos en un principio, Noches en corto es un espacio en Sopitas.com donde todas las noches les presentaremos un cortometraje que seguramente les gustará. Sin embargo, esa no es la idea principal, pues también buscamos dar a conocer el trabajo de aquellos cineastas que por una u otra razón no tienen tanta difusión, pa? pronto y para no echarles tanto choro, queremos que nos muestren sus cortos.

Lo único que debes hacer es enviarnos tu cortometraje a [email protected] para que lo podamos checar y hacerle cancha en esta sección. De igual manera te pedimos que en el cuerpo del correo nos platiques un poco sobre ti y que cuentes la historia detrás del corto que nos vas a compartir. Y si tienes otros trabajos que hayas filmado, tampoco se te olvide mencionarlos; esto solo es un plus, no pienses que es una regla necesaria.

De preferencia y para poder mostrarlo a todos nuestros lectores, te pedimos que tu cortometraje esté disponible en alguna plataforma de video, como Vimeo o YouTube. Pero ojo, si quieres que lo estrenemos en exclusiva en Noches en corto, también podemos platicar al respecto. Así que ya lo saben, si tienen algún que quieran publicar, ¡esta es la oportunidad que estaban esperando!