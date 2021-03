¿Emocionados? Así reaccionó el internet a los nominados al Oscar 2021

Ahora sí, agárrense por que por fin sentimos que las cosas están ‘volvieron a la normalidad’. Esto puede que no sea de todo el cierto –porque el coronavirus sigue entre nosotros–, pero lo decimos porque muchos eventazos esperados y que nos encantan regresan a pesar de la pandemia. Tal es el caso de los Oscar, que para todos los amantes del séptimo arte –y que seguramente deben estar muy contentos con esta noticia– este año sí se realizarán .

Como recordarán, en 2020 la máxima fiesta de Hollywood se llevó a cabo sin ningún contratiempo. Sin embargo, y considerando todo lo que sucedió el año pasado, este evento que reúne a lo mejor de lo mejor del cine a nivel mundial se encontraba en la cuerda floja gracias al COVID-19 y por supuesto que nos dejó con el “Jesús en la boca”. Pero al final del día y tras mucha incertidumbre, parece que tienen todo bajo control para cerrar la temporada de premios.

Estamos a nada de los Oscar 2021

Desde hace algunas semanas, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood arrancó el camino a los Oscar 2021, y vaya que por acá nos emocionamos. Por ahí comenzaron a aparecer las películas elegibles y las shortlist en donde los actores, directores y demás se fueron abriendo paso, todo con un solo objetivo: llegar a la instancia que a todos les importa, las nominaciones. Y por supuesto que este año tenemos un montón de sorpresas.

Este 15 de marzo y desde temprano casi casi como mañanera de AMLO , a través de un livestream Nick Jonas y su esposa, la actriz Priyanka Chopra, anunciaron todas y cada una de las categorías que compiten formalmente por la estatuilla dorada. Siendo muy honestos, la pelea por la estatuilla dorada está sumamente reñida, porque tenemos producciones que impactaron a millones de personas en todo el mundo e incluso se ganaron el cariño y el aplauso de muchos.

El internet no se quedó callado ante las nominaciones

Por supuesto que ante un evento importante como la revelación de los nominados a los Oscar y para no perder la costumbre, el internet de las cosas no se quedó callado este año. Un montón de usuarios dieron su opinión al respecto y la mayoría andan contentos porque la Academia de Hollywood consideró a sus actores y películas favoritas, aunque claro, hay quienes no están contentos ya que se quedaron en el camino varios nombres importantes cof cof, Ya no estoy aquí.

Pero mejor no hablemos más y mientras esperamos a la ceremonia el próximo 25 de abril, a continuación les dejamos las mejores reacciones y hasta memes que nos dejó el anuncio de las categorías al premio más importante del cine.

Han nominado a estas dos reinas a mejor dirección y en esta cuenta se celebra #OscarNoms pic.twitter.com/jkIkvgK5V6 — 📺 lo de las pelis 🎬 (@lodelaspelis) March 15, 2021

todxs estamos tristes porque no nominaron a Ya no estoy aquí?

todxs estamos tristes porque no nominaron a Ya no estoy aquí #OscarNoms pic.twitter.com/J43rjBIQeu — e. blancas (@PocaBarba) March 15, 2021

Si gana el Agente Topo como mejor documental, no sólo Chile estará feliz sino también a los Agentes Animales de la OSBA, como Perry el Ornitorrinco. #OscarNoms pic.twitter.com/M49CppdKEz — warrior666 (@uefa24) March 15, 2021

David Fincher en la gala de los #Oscars cada vez que pierda una de las 10 nominaciones… #OscarNoms pic.twitter.com/J1cLee29se — Franesfran (@FranesfranCine) March 15, 2021

Creo que el highlight de las #OscarNoms es que EL AGENTE TOPO es nominado a mejor documental. Si aún no la ven… pic.twitter.com/J9A02y6H8o — Anna C. Grajales (@annacgrajales) March 15, 2021

Yo viendo las nominaciones a Premios Oscar:

– ¿Viste alguna de esas películas? #OscarNoms pic.twitter.com/79qjiDgzuS — Le Pongo Simpson (@PongoSimpson) March 15, 2021

Yo esperando a que nominen a Robert Pattinson, Tenet, Tom Holland, Cherry o Vanessa Kirby #OscarNoms pic.twitter.com/KT1sZQUTi8 — Ana García (@AnaGarciaRguez) March 15, 2021

bueno ya salieron los nominados para los #OscarNoms es hora de ver todas las películas que me perdí para tener una opinión 👍 pic.twitter.com/yBf7t5y8cJ — Carol ♡₊˚ (@_carolpruff) March 15, 2021

Hay gente quejándose porque no nominaron a Tenet #Oscarnoms pic.twitter.com/r5DCnQAkkD — Gonza Nullo (@gonullo) March 15, 2021

No nominaron a Sonic para mejor película del año 😭😭😭 #OscarNoms pic.twitter.com/BJCsmQTLaA — Sam Brownie (@sambrownie123) March 15, 2021