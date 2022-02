Marina de Tavira y José María Yazpik se juntan en ‘Now and Then’, la nueva serie de Apple TV+

Si algo nos ha quedado muy claro desde el lanzamiento de Apple TV+ es que la compañía, además de contar con un buen catálogo de películas ya consolidadas y estrenos fuertes dentro de la industria cinematográfica, también le apostaría fuerte a crear producciones originales. Tan solo en 2022 veremos varias series bastante interesantes que ellos crearon, como The Afterparty, pero ahora nos presentan un nuevo proyecto que acaban de anunciar: Now and Then.

Para nadie es un secreto que los de Cupertino traen bajo la manga tramas impactantes, de esas que nos dejan pegados al sillón y en este caso no es la excepción. Pero además de presentar una historia que nos vuele la cabeza, también se han dado a la tarea de reunir elencos de ensueño, de esos que solamente vemos en pantalla una vez en la vida y para no errarle, acá también lo hicieron, solo que ahora con grandes actores de habla hispana.

Apple TV+ nos presenta su nueva serie: ‘Now and Then’

Finalmente, este 1 de febrero y para sorpresa de todos, Apple TV+ reveló los detalles de su nueva serie llamada Now and Then. Para que se den una idea de lo importante que es este proyecto, se trata de la primera producción bilingüe de la plataforma de streaming, la cual fue filmada en Miami en español e inglés. Así que como verán, a lo largo de sus ocho episodios tendremos chance de checar esta idea tan llamativa.

La trama es un thriller que explora las diferencias entre las aspiraciones juveniles y la realidad de la edad adulta, cuando las vidas de un grupo de mejores amigos de la universidad cambian para siempre después de que un fin de semana de celebración termina con uno de ellos muerto. Ahora, 20 años después, los cinco restantes se reúnen, muy a su pesar, por una amenaza que pone en riesgo sus mundos aparentemente perfectos.

Por si esto no fuera suficiente como para emocionarnos, la serie cuenta con un elenco de primera encabezado por figuras importantes del cine mexicano como Marina de Tavira, José María Yazpik, además de Darío Yazbek Bernal. Pero además de ellos aparecen otros grandes nombres como la mismísima Maribel Verdú, Rosie Pérez, Manolo Cardona, Soledad Villamil, Željko Ivanek, Jorge López, Alicia Jaziz, Alicia Sanz, Jack Duarte y Miranda de la Serna.

Now and Then llegará al catálogo de Apple TV+ el próximo 20 de mayo con el estreno de los primeros tres episodios, para más tarde lanzar un nuevo capítulo cada semana. Así que ya lo saben, si a ustedes les late la onda de misterio con un toque de suspenso, probablemente esta sea su nueva obsesión.