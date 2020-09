Armen las apuestas: Estas son nuestras predicciones de los premios Emmy 2020

Este domingo 20 de septiembre se llevará a cabo la edición de 2020 de los Emmy Awards, los premios más importantes para la televisión que este año se enfrentan a distintos retos no sólo sobre cómo presentarse en medio de una pandemia, sino de cómo ajustarse a los cambios de discurso que atraviesa la industria y la sociedad en general. Estarán interesantes, y eso lo sabemos de arranque con sus nominaciones.

A finales de julio, los Emmy anunciaron todos los nominados de sus categorías más importantes. Hubo algunas sorpresas muy agradables como la mención de The Mandalorian en la categoría de Mejor Serie de Drama. La más importante considerando que Disney+ no lleva ni un año en de que salió al mercado. El nombre de Zendaya para Mejor Actriz de Drama por Euphoria también fue una sorpresa de las buenas, y hasta es una de las favoritas.

Y entre tantas, están las viejas conocidas que podrían repetir galardones este año como el caso de The Crown o The Marvelous Ms. Maisel tanto para actrices como algunos detalles de su producción. Pero como es imposible adivinar y lo único que queremos es conversar del tema, acá nos echamos un buen clavado para armar unas predicciones de lo que podría pasar este domingo en los Emmy 2020:

SERIE DE DRAMA

Ya no está Game of Thrones. En la primera mitad de 2019, la serie de HBO llegó a su final, convirtiéndose en la producción para la televisión más premiada en la historia de los Emmys. Por lo que su salida de la contienda después de casi nueve años, le permite a unas cuantas series la posibilidad de llevarse el galardón en Mejor Serie de Drama.

Sí, hay ocho nominadas para este 2020. Pero si les somos sinceros, sólo cuatro en verdad podrían llevárselo, y las posibilidades se reducen en cuanto a la frescura de sus temporadas. La pelea está entre Succession de HBO, The Crown de Netflix, Better Call Saul de AMC y The Mandalorian de Disney+.

La más fuerte, en definitiva, es Succession. Y las posibilidades que hay de que se la lleve son muy grandes frente a las otras tres. Sin embargo, nos atrevemos a hacerle una segunda apuesta a The Mandalorian. Esta producción tiene 15 nominaciones en su primera temporada, y hasta el momento se ha llevado cinco galardones en Efectos especiales, Edición de sonido, Mezcla de sonido, Diseño de producción y Fotografía.

Así que podría ponerse encima de Succession… aunque la vemos muy difícil. Este drama de HBO que va en su segunda temporada, es brutal. Además, se llevó el premio de Mejor Serie de Drama en los Golden Globes 2020, y en los Emmy de 2019 ya comenzaba a sonar con varias nominaciones y un premio a Mejor Guion para Serie de Drama.

Better Call Saul (AMC)

The Crown (Netflix)

The Handmaid’s Tale (Hulu)

Killing Eve (BBC America)

The Mandalorian (Disney+)

Ozark (Netflix)

Succession (HBO)

Stranger Things (Netflix)

Lo más probable es que gane: Succession

Podría ganar: The Mandalorian

SERIE DE COMEDIA

El Game of Thrones de las nominaciones para Mejor Serie de Comedia, en definitiva fue Fleabag. En los Emmys de 2019 y los Golden Globes de 2020, Phoebe Waller-Bridge se llevó todos los premios. En verdad, fue una locura cómo una serie de apenas dos temporadas, logró tanto en tan poco tiempo, destacando en su guion y las actuaciones.

La llegada de Fleabag destronó a la que hasta ese momento era la reina de la comedia: The Marvelous Mrs. Maisel (para Amazon Prime) con Rachel Brosnahan en el protagónico y Amy Sherman-Palladino en el guion. Este 2020 podrían estar de vuelta, pero con un par de series en la mira que aunque las probabilidades sean pocas, podrían arrancarle el título este año.

Insecure de HBO con Issa Rae es una fuerte contendiente para esta edición. Con el paso del tiempo, cada vez ha tomado más popularidad y efecto contrario a muchas otras producciones, las críticas de la audiencia y los espectadores han sido más positivas. Por ahí se cuela What We Do in the Shadows de FX, basada en la película de 2014 de Taika Waititi, quien vuelve como productor ejecutivo para la serie.

¿Una más? Poco hemos escuchado hablar de Schitt’s Creek de Pop TV de este lado. Pero varios medios internacionales le han dado sus apuestas a esta serie como una posible ganadora.

Curb Your Enthusiasm (HBO)

Dead to Me (Netflix)

The Good Place (NBC)

The Marvelous Ms. Maisel (Prime Video)

Insecure (HBO)

Schitt’s Creek (Pop TV)

The Kominsky Method (Netflix)

What We Do in the Shadows (FX)

Lo más probable es que gane: The Marvelous Ms. Maisel

Podría ganar: What We Do in the Shadows

SERIE LIMITADA

Esta es, nos atrevemos a decirlo, nuestra categoría favorita, o al menos la que más nos emociona. El Game of Thrones y el Fleabag de las nominaciones a las series limitadas, sin duda fue Chernobyl el año pasado. Esta producción de HBO fue un éxito indiscutible entre la crítica y las audiencias, y en la edición de los Emmy de 2019, se llevó 10 premios por debajo de GoT.

Este año hay una serie que viene fuerte, y también es de HBO. Se trata de Watchmen, que si bien no es una adaptación del famoso cómic, es una continuación del final del mismo. Por lo que quizá no ha sonado tanto a diferencia de Chernobyl, pues es más de nicho, peor sin duda se merece el premio mayor en esta categoría. Hasta el momento, Watchmen ha recibido cuatro premios Emmy en aspectos “creativos” y “técnicos”.

Entre las cinco nominados para este año, hay un par de series que suenan más. La primera, o al menos la más fuerte, es Unorthodox, una de las más exitosas dentro del catálogo de Netflix y cuya protagonista se llevó el aplauso de la crítica en los últimos meses. Y en segundo lugar, se cuela Mrs. America de FX con Cate Blanchett.

Little Fires Everywhere (Hulu)

Mrs. America (FX)

Unbelievable (Netflix)

Unorthodox (Netflix)

Watchmen (HBO)

Lo más probable es que gane: Watchmen

Podría ganar: Unorthodox / Mrs. America

Mejor Programa Animado

Las cinco nominadas para este 2020 en la categoría de Mejor Serie Animada, son fuertes, pues cada una tiene una audiencia muy precisa que, incluso, se comparten. Pero hay una indiscutible ganadora, casi casi lo podemos asegurar, y es BoJack Horseman con su última temporada. Esta producción de Netflix va a ganar y debería ganar.

Sin embargo, como nada de esto es seguro y siempre dejan ventanas abiertas al que dirán (ok, estamos exagerando), podría ganarse el Emmy Rick & Morty. Adult Swim no le pide nada a nadie con esta serie que a pesar de tardar tanto entre sus temporadas, mantiene a una audiencia cada vez más grande. Así que así acomodamos las apuestas pro acá:

BoJack Horseman (Netflix)

Rick & Morty (Adult Swim)

The Simpsons (Fox)

Big Mouth (Netflix)

Bob’s Burgers (Fox)

Lo más probable es que gane: BoJack Horseman

Podría ganar: Rick & Morty

MEJOR ACTRIZ DE DRAMA

La competencia de este año viene reñida y no hay una favorita, sino varias. La más fuerte hasta ahora, es Jennifer Aniston por su papel en The Morning Show de AppleTV+, pues se llevó el Golden Globe en esta categoría en la ceremonia de 2020.

Como ya es costumbre, Olivia Colman y su trabajo en la tercera temporada de The Crown como la reina Isabel, también ha dado mucho de qué hablar. Ha estado nominado y resultado ganadora en los Emmy por s participación en Fleabag, sin olvidar que es una actriz galardonada con el Oscar.

Y en tercero, y nuestra favorita, está Zendaya, quien hace poco más de un año estrenó en HBO la serie Euphoria de Sam Levinson. Esta producción le dio la oportunidad de demostrar sus capacidades en el drama al dar vida a Rue, una drogadicta adolescente. Su nominación fue toda una sorpresa, y en verdad creemos que no sería una sorpresa que se lleve el premio.

Pocas apuestas van para Laura Linney por Ozark, pero en realidad la competencia está entre ellas tres.

Jennifer Aniston por The Morning Show

Olivia Colman por The Crown

Jodie Comer por Killing Eve

Laura Linney por Ozark

Sandra Oh por Killing Eve

Zendaya por Euphoria

Lo más probable es que gane: Jennifer Aniston

Podría ganar: Olivia Colman / Zendaya

MEJOR ACTOR DE DRAMA

Como mencionamos, Succession es la favorita para que se lleve la categoría de Mejor Serie de Drama, por lo que el curso natural de las cosas es que uno de sus protagonistas se lleve el premio en la actuación. Y todo apunta a que será Jeremy Strong el que se lo lleve este año. Su personaje ha sido aplaudido desde la primera temporada y la segunda mostró más de lo que puede hacer como Kendall Roy.

Sin embargo, y no nos sorprendería o molestaría, por ahí puede sonar el nombre de Brian Cox, el mero mero de Succession. Este actor, de por sí legendario, volvió a surgir con el personaje de Logan Roy, el jefe de la poderosa familia.

Y por último, pero al que menos le damos las apuestas, es Jason Bateman por Ozark. Esta serie de Netflix ha sido una de las más fuertes en las últimas dos ediciones de los Emmy, pero consideramos que lo repetitivo de la historia, podría no darle el máximo galardón a Bateman frente a lo que ha significado Succession este año.

Jason Bateman por Ozark

Sterling K. Brown por This Is Us

Steve Carell por The Morning Show

Brian Cox por Succession

Billy Porter por Pose

Jeremy Strong por Succession

Lo más probable es que gane: Jeremy Strong

Podría ganar: Brian Cox / Jason Bateman

MEJOR ACTRIZ DE COMEDIA

Esta nominación es particularmente difícil. Hay una actriz que ganará, otra que podría ganar y otras que deberían ganar. Es complicada. Pero acá les vamos explicando. Como platicamos, la serie Schitt’s Creek es de las que mejores críticas ha recibido en el año, y su éxito en Estados Unidos la respalda. Por lo que existe la probabilidad de que Catherine O’Hara se lleve el Emmy como Mejor Actriz de Comedia.

Hay dos nombres que le podrían quitar el premio. La primera es Rachel Brosnahan por The Marvelous Mrs. Maisel seguida de Issa Rae por Insecure. La primera es una bomba y ya hasta acostumbrada está a esta ceremonia y salir ganadora. Pero el trabajo que ha hecho Issa Rae en las cuatro temporadas, también es de aplaudirse. Así que las dos podrían ganarle e O’Hara.

¿Quién debería ganar? Con estas tres actrices en el mapa, en definitiva es Catherine O’Hara la que debería subirse al escenario a recibir el premio. Échenle un ojo a las reviews, y se darán cuenta que toda la serie cae en su personaje. Así que sí, es complicada, pero no imposible.

Christina Applegate por Dead to Me

Rachel Brosnahan por The Marvelous Mrs. Maisel

Linda Cardellini por Dead to Me

Catherine O’Hara por Schitt’s Creek

Issa Rae por Insecure

Trace Ellis Ross por Black-ish

Lo más probable es que gane: Catherine O’Hara

Podría ganar: Rachel Brosnahan

MEJRO ACTOR DE COMEDIA

Y si hablamos de veteranos, entonces le entramos a la conversación en la categoría de Mejor Actor de Comedia. Eugene Levy, Ted Danson y Michael Douglas son lo suficientemente importantes y fuertes como para cagar con toda la categoría, así que el premio se debate entre ellos tres, centrando nuestra atención en el protagonista de Schitt’s Creek y The Good Place.

Ted Danson ha tomado al toro por los cuernos en The Good Place, una serie con un humor complicado que Kristen Bell ha hecho bien, pero que se potencia con la presencia de Danson. Por lo que es nuestro candidato predilecto para los Emmy 2002. Pero detrás de él, o nos atrevemos a decir que va por delante, está Eugene Levy de nueva cuenta por Schitt’s Creek. Y lo más lógico, parece, es que si la actriz que la lidera se lleve el premio, su contraparte masculina le haga segunda.

Tampoco descarten a Ramy Youssef por Ramy. Desde los Golden Globes 2020 su nombre ha sonado bastante fuerte, sobre todo después de llevarse el Globo de Oro como Mejor Actor de una Serie de Comedia o Musical. En una de esas…

Anthony Anderson por Black-ish

Don Cheadle por Black Monday

Ted Danson por The Good Place

Michael Douglas por The Kominsky Method

Eugene Levy por Schitt’s Creek

Ramy Youssef por Ramy

Lo más probable es que gane: Ted Danson

Podría ganar: Eugene Levy

MEJOR ACTRIZ DE SERIE LIMITADA

No hay de otra. Regina King es la ama y señora de esta categoría para los Emmy 2020. Watchmen es la favorita para Series Limitadas, y recibió un número ridículo de nominaciones en las que destacada el nombre de King. Así que esta se la deberían de dar a ella y nadie más.

Una cosa que aplaudimos de esta categoría, es que de cinco nominaciones, tres son para mujeres afroamericanas. No se repite en las otras menciones y es un gusto ver proyectos en representación de la comunidad (y sin necesidad de hacer reglas), pero es es tema aparte.

Si el mundo se vuelve loco y no le dan el premio a Regina King por Watchmen, entonces podría llevárselo Cate Blanchett por Mrs. America. Sabemos que Blanchett es sinónimo de calidad, y esta producción de FX no es la excepción. Por lo que es una candidata probable. Y si el mundo sigue dando vueltas, entonces el Emmy será para Shira Haas por Unorthodox.

La historia de Unorthodox es fuerte, y hace meses entró en los listados de las mejores series en lo que iba del año. Y todo este reconocimiento nos atrevemos a decir que fue gracias a Haas. Repetimos: no hay de otra, el premio es de King. Pero uno nunca sabe.

Cate Blanchett por Mrs. America

Shira Haas por Unorthodox

Regina King por Watchmen

Octavia Spencer por Self-Made: Inspired by the Life of Madam C.J. Walker

Kerry Washington por Little Fires Everywhere

Lo más probable es que gane: Regina King

Podría ganar: Cate Blanchett / Shira Haas

MEJOR ACTOR DE SERIE LIMITADA

El único que está “fuera de lugar” en esta lista es Jeremy Pope. Y lo decimos frente a la importancia de los otros nombres y lo que lograron hacer con sus respectivos personajes. Pero vamos por partes. Jeremy Irons es una leyenda viva que ha impactado tanto el cine como la televisión. Watchmen le dio la posibilidad de volver a aparecer en la pantalla chica… y lo hizo de manera deslumbrante. Pero no es el candidato más fuerte.

Luego está Hugh Jackman, cuya película Bad Education es la favorita para su categoría. No hay duda. Luego está Hulk aka Mark Ruffalo, quien se unió también a HBO para el drama I Know This Much Is True, sorprendiendo a todos lo que ya lo veían muy repetitivo en el personaje del MCU.

Y por último dejamos al que podría llevarse el título con mayor seguridad. Se trata de Paul Mescal por Normal People, una producción irlandesa de 12 episodios donde interpreta a un adolescente y adulto joven que crece y se relaciona con una joven solitaria. Entre varios medios, Mescal es el favorito, sobre todo por los sorpresivo de su nominación entre tantos gigantes.

Jeremy Irons por Watchmen

Hugh Jackman por Bad Education

Paul Mescal por Normal People

Jeremy Pope por Hollywood

Mark Ruffalo por I Know This Much Is True

Lo más probable es que gane: Paul Mescal

Podría ganar: Hugh Jackman / Mark Ruffalo

MEJOR PELÍCULA PARA LA TELEVISIÓN

Todo mundo espero casi ocho años para saber el destino de Jesse Pinkman, coprotagonista de Breaking Bad. En agosto de 2019, finalmente Netflix tomó los derechos y decidió hacer una película donde contara la historia de este personaje interpretado por Aaron Paul después de ser liberado por Walter White. Las expectativas estaban en el cielo con El Camino: A Breaking Bad Movie… pero fallaron un poco.

Sin embargo, el cariño que le tienen los fans al personaje y la historia es tan fuerte, que podría llevarse el Emmy 2020 en la categoría de Mejor Película para la Televisión. ¿Nos gustaría? No, pero es una probabilidad que no podemos descartar.

Del otro lado, esta la producción que seguramente va a ganar y debería. Se trata de Bad Education con Hugh Jackman para HBO.

American Son (Netflix)

Bad Education (HBO)

Dolly Parton’s Heartstrings: These Old Bones (Netflix)

El Camino: A Breaking Bad Movie (Netflix)

Unbreakable Kimmy Schmidt (Netflix)

Lo más probable es que gane: Bad Education

Podría ganar: El Camino