Estas son las nuevas reglas de inclusión en la categoría de Mejor Película para los premios Oscar

En la edición de 2020 de los premios Oscar, no estuvo nominada ninguna mujer a pesar de la existencia de grandes proyectos fílmicos liderados por mujeres cineastas. Basta mencionar Little Women con Greta Gerwig como parte de un estudio de enormes proporciones, o bien, The Farewell de Lulu Wang: dos proyectos liderados por mujeres y protagonizados por mujeres, en uno de ellos en representación de una comunidad que usualmente no es representada en la pantalla grande.

Ante esta situación, que es un mero ejemplo de lo que sucede con la falta de oportunidades de ciertas minorías o comunidades, es que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, en los últimos meses ha anunciado los diversos criterios y reglas que las producciones han de seguir para poder ser elegibles en las próximas ediciones de los Oscar.

Como parte de la iniciativa conocida como Academy Aperture 2025 que tiene como objetivo promover la inclusión y representación en Hollywood, los miembros de la Academia anunciaron los criterios y estándares que las películas deben cumplir para ser elegibles en la máxima categoría de Mejor Película de los premios Oscar.

¿Cuándo entran en vigor? Para la edición 94 y 95 de 2022 y 2023, una película debe presentar la forma Academy Inclusion Standards para ser considerado para Mejor Película. A partir de la edición 96 de 2021, las producciones deberán cumplir con dos de los siguientes cuatro estándares:

A: Representación en pantalla, historias y narrativas

Para cumplir con el estándar A, la película debe cumplir con UNO de los siguientes requisitos/criterios:

A1: Personaje principal o actores de reparto importantes

Al menos uno de los actores y/o actrices principales, o de reparto, deben ser de uno de los grupos étnicos o comunidades menos representados como:

Asiático

Hispano / Latino

Negro / Afroamericano

Indígena / Nativo americano / Nativo de Alaska

Medio oriente / Norte de África

Hawaiano

Otra etnia o raza que no tenga representación

A2: Elenco en general

Al menos 30 por ciento de los actores y actrices en roles secundarios o de menos importancia, deben ser de al menos dos de estos grupos:

Mujeres

Grupo étnico o racial

LGBT+

Personas con discapacidad física o mental, que estén sordos o no escuchen bien

A3: El centro de la historia / El tema principal

La historia principal, el tema o la narrativa de la película debe estar centrada en una persona de estas minorías:

Mujeres

Grupo étnico o racial

LGBT+

Personas con discapacidad física o mental, que estén sordos o no escuchen bien

B: Equipo creativo y dirección

Para cumplir los estándares B, la película debe presentar UNO de estos criterios:

B1: Creativos y líderes

Al menos DOS de los siguientes puestos creativos y de dirección, deben ser de grupos con poca representación.

Puestos:

Director de casting

Cinefotógrafo

Compositor

Diseñador de Vestuario

Director

Editor

Peluqueros / Estilistas

Maquillistas

Productores

Diseñador de Producción

Decorador

Editor de Sonido

Supervisor de VFX

Guionistas

Grupos o etnias:

Mujeres

Grupo étnico o racial

LGBT+

Personas con discapacidad física o mental, que estén sordos o no escuchen bien

Al menos uno de los puestos debe pertenecer a alguien de los siguientes grupos raciales o étnicos:

Asiático

Hispano / Latino

Negro / Afroamericano

Indígena / Nativo americano / Nativo de Alaska

Medio oriente / Norte de África

Hawaiano

Otra etnia o raza que no tenga representación

B2: Otros puestos importantes

Al menos SEIS miembros del equipo de producción o que estén en puestos técnicos (a excepción de los asistentes de producción), deben ser de un grupo racial o étnico que no haya sido representado. Estos puestos incluyen, pero no se limitan a continuistas, gaffer, entre otros.

B3: Equipo de producción

Al menos 30 por ciento del equipo de una película, debe ser de estas minorías:

Mujeres

Grupo étnico o racial

LGBT+

Personas con discapacidad física o mental, que estén sordos o no escuchen bien

C: ACCESO Y OPORTUNIDADES EN LA INDUSTRIA

Para cumplir con el estándar Cm la película debe cumplir con los DOS siguientes puntos:

C1: Paid apprenticeship and internship opportunities

La compañía de distribución o financiamiento debe pagar a quien forme parte de programas de formación y aprendizaje que los siguientes grupos raciales o étnicos:

Mujeres

Grupo étnico o racial

LGBT+

Personas con discapacidad física o mental, que estén sordos o no escuchen bien

Los estudios o distribuidoras deben pagar la formación y aprendizaje de las minorías anteriores en la mayoría de los siguientes departamentos:

Producción o desarrollo

Postproducción

“Physical production” (itinerario y presupuesto)

Departamento de música

VFX o efectos especiales

Distribución

Marketing

Publicidad

Los estudios o distribuidoras más pequeños o independientes, deben tener como mínimo, dos personas en formación que pertenezcan a los grupos anteriormente mencionados (al menos uno de grupo étnico o racial) en al menos uno de los departamentos o áreas que se mencionaron con anterioridad.

C: Oportunidades y desarrollo del equipo

La compañía detrás de la producción, distribución y financiamiento debe ofrecer oportunidades de aprendizaje a las personas de las siguientes minorías:

Mujeres

Grupo étnico o racial

LGBT+

Personas con discapacidad física o mental, que estén sordos o no escuchen bien

D: Audiencias

Para cumplir con el estándar D, la película debe cumplir con el siguiente criterio:

D1: Representación en marketing, publicidad y distribución

El estudio o compañía debe contar con la presencia de varios ejecutivos de alto rango que formen parte de algunas de las siguientes minorías (deben estar presentes individuos de grupos raciales o étnicos) en los equipos de marketing, publicidad y/o distribución.

Mujeres

Grupo étnico o racial:

*Asiático

*Hispano / Latino

*Negro / Afroamericano

*Indígena / Nativo americano / Nativo de Alaska

*Medio oriente / Norte de África

*Hawaiano

*Otra etnia o raza que no tenga representación

LGBT+

Personas con discapacidad física o mental, que estén sordos o no escuchen bien

¿Qué suecederá con otras categorías de los Oscar?

El resto de las categorías mantendrán los requerimientos ya conocidos para ser elegibles. Sin embargo, algunos de los estándares obligan a las producciones a contar con un equipo mucho más diverso e inclusivo. En cuanto a las categorías de Mejor Película Animada, Documental y Película Extranjera, se les considerará de forma separada de las “producciones regulares”.

Ejemplos en ediciones recientes de los Oscar

Este año estuvo nominada The Irishman de Martin Scorsese. De primera vista parece que no podría ser elegible considerando los estándares mencionados, pero en realidad, sí lo es. Marianne Bower es productora de la cinta, Thelma Schoonmaker es la cabeza del departamento de edición y Ellen Lewis fue directora de casting. No olvidemos la presencia de Rodrigo Prieto como director de Fotografía y a Gastón Pavlovich (ambos mexicanos/latinos) como productor.

The Irishman cumple con el estándar B, y además, el equipo de Netflix de marketing es diverso. Por lo tanto, tiene palomita con dos de los criterios.

También es justo decirlo. Parasite de Bong Joon-ho se llevo la máxima categoría este 2020, convirtiéndose en la primera “película extranjera” en llevarse el galardón más importante. Y un año antes, ROMA de Alfonso Cuarón en representación de México, estuvo nominado en Mejor Película sin olvidar la mención de Yalitza Aparicio, una mujer indígena, como Mejor Actriz. En 2018 Black Panther se convirtió en la primera película de superhéores en estar nominada como Mejor Película, además de contar con un elenco y producción de mayoría negra.

Si hacemos un repaso, la mayoría de las películas cumplen con los criterios B. En donde se debe poner mayor atención es en los estándares A, que es lo que finalmente los y las espectadoras ven en la pantalla grande. The Irishman es una película cuyos personajes principales, y los actores de reparto de mayor importancia, son hombres blancos. Y su historia, definitivamente, no está centrada en representación de minorías…

Oscars 2021

La ceremonia de los premios Oscar 2021 está programada (hasta ahora) para el 25 de abril. Las elegibles cambiaron su fecha considerando la crisis sanitaria, extendiéndola hasta el 28 de febrero de 2021. Acá les dejamos las fechas de todo el proceso de la Academia para la edición 93:

Votación preliminar inicia: Feb 1, 2021

Votación preliminar termina: Feb. 5, 2021

Anuncio de las shortlist de los Oscar: Feb. 9, 2021

Votación de nominaciones inicia: Mar. 5, 2021

Votación de nominaciones termina: Mar. 10, 2021

Anuncio de las nominaciones: Mar. 15, 2021

Desayuno de los nominados: April 15, 2021

Votos finales inician: April 15, 2021

Gala del museo: April 17, 2021

Votos finales terminan: April 20, 2021

Ceremonia de los Oscars: April 25, 2021

Apertura del museo al público: April 30, 2021