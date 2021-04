“No saben todo sobre mí”: ¡Chécate por acá el nuevo tráiler de ‘Black Widow’!

No cabe duda de que, a pesar de que por ahora todo el mundo habla de Falcon and The Winter Soldier (que por cierto, por acá puedes checar las reacciones a su último episodio), Black Widow es una de las cintas más esperadas por todos los fans del Universo Cinematográfico de Marvel este 2021. Por eso nos volvemos locos cuando sale un nuevo tráiler, adelanto o una nueva imagen de la película protagonizada por Scarlett Johansson.

Marvel reveló un nuevo tráiler de ‘Black Widow’ antes de su estreno en julio

Y después de varias semanas de esperar nuevas noticias sobre su estreno (que ya sabemos que será el próximo 9 de julio en Disney+ y en salas de cine, simultáneamente), este fin de semana Marvel reveló finalmente un nuevo tráiler de Black Widow y sí, nos dejó impactados a todos.

Al principio de este nuevo tráiler vemos muchas imágenes conocidas, pues Natasha Romanoff explica que antes de ser una vengadora cometió muchos errores, mientras de fondo aparecen diversas escenas de las películas donde Black Widow peleó como parte de Los Vengadores (incluyendo la escena donde muere, para que tengas preparado el pañuelo por si a ti también te hizo llorar), grupo al que considera como su familia.

Pero después viene lo bueno, pues vemos cómo Nat se enfrenta con el pasado, ya que observamos por acá más recuerdos de cuando era sólo una niña y platicaba con su padre, su reencuentro con la organización que la entrenó y convirtió en Viuda Negra, y un encuentro frente a frente con Taskmaster.

La película se desarrolla antes de los acontecimientos de ‘Avengers: Infinity War’

Recordemos que Black Widow se ubica temporalmente después de Capitán América: Civil War, y antes de Infinity War y Endgame, cinta donde vimos morir al personaje de Scarlett Johansson con el único fin de darle a los Vengadores una oportunidad de recolectar todas las gemas del infinito para traer de nuevo a todas las personas que Thanos se llevó al tronar los dedos.

Por ello, esta nueva película del MCU se desarrolla mientras Nat huye tras los acuerdos de Sokovia, esos mismos que comenzaron el distanciamiento entre el Cap y Iron Man. Y sí, eso hace muy probable que veamos a Robert Downey Jr. en el papel de Tony Stark en esta cinta, pues para el momento en que se desarrolla la historia, él aún estaba vivo.

Bueno, bueno… sin más preámbulo, checa por acá el nuevo tráiler de Black Widow que Marvel reveló este sábado, y ten todo listo para el 9 de julio, pues ese día podremos disfrutar finalmente esta esperada película que el coronavirus ya nos retrasó bastante.