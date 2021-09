¡Wow! Olivia Colman, Rowan Atkinson y más se unen al elenco de ‘Wonka’ con Timothée Chalamet

Pasa el tiempo y de a poquito, vamos conociendo más detalles sobre el próximo proyecto cinematográfico relacionado con el icónico Willy Wonka. El pasado mes de mayo, les comentábamos POR ACÁ que Timothée Chalamet había sido el elegido para interpretar al emblemático personaje luego de que incluso se pensó en Tom Holland para esa posibilidad.

Ahora, tenemos nuevas noticias sobre los actores y actrices que completan gran parte del elenco de la producción. En ese sentido, se ha revelado una buena lista de artistas encabezados por Olivia Colman y Rowan Atkinson. Acá les contamos el detalle y lo que se sabe por ahora de la cinta.

Olivia Colman, Rowan Atkinson y más se unen al reparto de ‘Wonka’

Warner Bros trae un montón de proyectos cinematográficos interesantes de cara al futuro, pero uno que poco a poco ve crecer la expectativa es Wonka. Como mencionamos, esta nueva entrega tendrá en Timothée Chalamet a su protagonista, quien se unirá a la selecta lista de actores como Gene Wilder y Johnny Depp que lo han interpretado en el pasado.

Pues bien, la producción liderada por el director Paul King se ha puesto en marcha este miércoles 29 de septiembre en Londres con el rodaje de la fotografía principal... y para meterle emoción al momento, se ha dado a conocer al elenco que acompañará a Chalamet en esta oportunidad.

De acuerdo con el comunicado recogido por The Hollywood Reporter, Olivia Colman (reciente ganadora del Emmy por The Crown), Rowan Atkinson (Mr. Bean) y Sally Hawkins (The Shape Of Water y próximamente Spencer) encabezan el reparto principal del proyecto.

Junto a ellos, Wonka también contará con varios rostros conocidos como Tom Davis, Simon Farnaby y Kobna Holdbrook-Smith y Matt Lucas, quienes ya han trabajado antes con Paul King en la franquicia Paddington. El reparto lo completan Mathew Baynton, Rich Fulcher, Paterson Joseph, Keegan-Michael Key, Calah Lane, Colin O’Brien, Natasha Rothwell, Rakhee Thakrar y Ellie White.

¿Qué más se sabe sobre la cinta?

Además de anunciar al reparto de Wonka, Warner Bros señaló que la película se centrará en “los comienzos vívidos y míticos del imaginativo joven inventor antes de convertirse en el renombrado Mozart del chocolate“. En sentido estricto, esta sería una precuela de la cinta Charlie and the Chocolate Factory de 2005 que tuvo a Depp como protagonista.

En resumidas cuentas, el largometraje explorará los primeros años y las motivaciones que llevaron a Willy Wonka a convertirse en el reconocido dulcero que todos conocemos. Por ahora, como indicamos antes, la cinta comenzó su producción este miércoles 29 de septiembre en Londres y tiene una fecha de estreno pactada para el 17 de marzo de 2023.