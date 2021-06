¡¿Qué?! Olly Alexander de Years & Years dice que no será el nuevo Doctor Who

Sin duda, Doctor Who es una de las series más importantes en la historia de la televisión británica. Desde el 23 de noviembre de 1963, hemos visto las aventuras de este personajazo que va viajando por el tiempo a través de una cabina de policía azul y que sorprendentemente, sigue atrapando a las nuevas generaciones. Eso sí, para lograr refrescar la trama, siempre cambian al protagonista y es aquí donde aparece el nombre de Olly Alexander.

Resulta que desde hace algunos días, el nombre del líder y fundador de Years & Years ha sonado para aventarse a viajar dentro de la TARDIS. A pesar de tener uno de los proyectos musicales más interesantes dentro de la industria, Alexander tiene un pasado como actor, pues ha dado vida a varios personajes en películas y series de televisión –siendo It’s A Sin– su trabajo más destacado hasta en este momento frente a las cámaras.

Olly Alexander niega que será el nuevo Doctor Who

Sin embargo, Olly Alexander pintaba para ser el nuevo Doctor Who, o al menos para algunas personas dentro del medio. De acuerdo con Deadline, el rumor sobre la llegada del músico a esta producción tan icónica en el Reino Unido, todo esto gracias a que supuestamente Jodie Whittaker –la Doc actual– saldría de la serie y dejaría su lugar al cantante. Y aunque esto sería espectacular, el artista confirmó que nada de esto es cierto.

Según la misma fuente, en un comunicado de prensa con referencias a esta historia, la manager de Olly, Martha Kinn dijo y rompió las esperanzas de ver a Alexander en este papel: “Aunque Olly es contactado a menudo por Cybermen, me temo que tengo que terminar esta especulación. Por muy bonito que sea ver que se regenera el interés por esta historia, simplemente no es cierto. Por muy cool que suene, se está centrando en su música, por el momento”.

La BBC aún no confirma si los rumores son falsos

Puede que Olly Alexander no va a ser el nuevo Doctor Who, pero los rumores sobre la salida de Jodie Whittaker siguen fuertes. Por el momento, la BBC no ha confirmado nada al respecto, pero tendría sentido considerando que los actores que han interpretado antes a este personaje tan icónico dejaron el papel luego de tres temporadas para dedicarse a otros proyectos. Solo queda esperar a que la cadena británica termine con todo este chisme.

Y mientras esperamos a que anuncien oficialmente qué es lo que pasará con Doctor Who, les dejamos la plática que tuvimos hace poco con Olly, quien nos contó cómo es que Years & Years dejó de ser un grupo para convertirse en su proyecto solista, las canciones que ha estado componiendo y el orgullo que siente por representar a la comunidad LGBTQ+ en la industria musical. Si no la han visto, pueden a checarla a continuación: