Los orígenes reales de ‘Breaking Bad’ serán narrados por Gus Fring en nueva docuserie ‘The Broken and the Bad’

Porque Breaking Bad y Better Call Soul no son suficientes para saciar nuestro amor por la historia creada y producida por Vince Gilligan, ahora llegará una nueva visión de lo que vimos en ambas series. La estrella de ambas entregas, Giancarlo Esposito, presentará una nueva serie documental titulada The Broken and the Bad.

En Breaking Bad y Better Call Soul Esposito interpretó al antagonista Gus Fring, el jefe de un imperio de pollo frito y un capo de la metanfetamina cristalina. Pero ahora va a narrar las historias del mundo real que se reflejan en el mundo ficticio de ambas series. ¿Quieres saber de dónde vienen las inspiraciones de la serie? No te puedes perder The Broken and the Bad.

Esta docuserie estará, según el comunicado de prensa, “inspirado en los personajes, situaciones y temas más memorables del universo Better Call Saul y Breaking Bad” y se centrará en “las historias del mundo real que reflejan el mundo ficticio de ambos espectáculos”.

The Broken and the Bad pretende explorar la psicología de los asesinos a sueldo, de los estafadores y los modos de operación de los carteles de droga más grandes del mundo. Esposito hará un recorrido puntual por todos los momentos clave de Breaking Bad para explicar la logística y su relación con la vida real.

Para los fanáticos de Better Call Saul, habrá un episodio que analizará el fenómeno de la hipersensibilidad electromagnética en una ciudad de Estados Unidos reflejando la dolencia que afecta a Chuck McGill, el hermano mayor de Jimmy.

The Broken and the Bad tiene programada su fecha de lanzamiento este próximo 9 de julio. La cantidad de capítulos aún es desconocida pero estamos seguros que cada uno de ellos nos acercará todavía más a Walter White, Jesse Pinkman y a Soul Goodman así como a todo lo que hay detrás de la creación de sus series.