100% real: Los Oscar 2022 premiarán la película más votada en… ¿Twitter?

Oficialmente, estamos en camino de los Oscar 2022 y por supuesto que eso nos emociona muchísimo. Desde hace varios meses arrancamos la carrera por el mayor premio de la industria cinematográfica con las shortlist hasta que finalmente el pasado 8 de febrero conocimos a todos los nominados a llevarse la famosa estatuilla dorada (por cierto, ACÁ pueden checar la lista completa). Sin embargo, aún nos tienen una sorpresa.

Como recordarán, en 2019 y para sorpresa de todos, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood nos dejó con la boca abierta anunciando que estaban buscando premiar a la película más popular, con la idea de incluir cintas comerciales o que de plano no aparecen dentro de la ceremonia. Pero sus planes se cayeron en aquel momento porque muchas figuras importantes dentro del cine criticaron este movimiento.

Sin embargo, parece que los miembros de la Academia no han abandonado del todo esta propuesta. ¿Por qué lo decimos? Bueno, pues resulta que este 14 de febrero y de acuerdo con Variety, los organizadores de los Oscar confirmaron con bombo y platillo que en la edición 2022 de los premios abrirán una nueva votación para reconocer a una película. Pero lo que de plano no veíamos venir es que el ganador lo decidirán a través de Twitter.

Así como lo leyeron… Según la misma fuente, a partir del Día de San Valentín hasta el 3 de marzo, el público en general tendrá chance de votar por su cinta favorita tuiteando el nombre de la película y utilizando los hashtags #OscarsFanFavorite y #Sweepstakes. Y aunque no lo crean, la producción que reciba más menciones en esta red social se llevará un reconocimiento en la ceremonia que se llevará a cabo el 27 de marzo.

Vote for your to favorite movie of 2021 for a chance to win a trip to the 95th #Oscars in 2023.

Vote up to 20 times per day until 3/3 by tweeting your movie pick with #OscarsFanFavorite & #Sweepstakes or by visiting https://t.co/HjaTjZfexf. pic.twitter.com/rsu45WkxXh

— The Academy (@TheAcademy) February 14, 2022