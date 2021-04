Adiós, ‘Citizen Kane’: ‘Padddington 2’ es la película con calificación perfecta en Rotten Tomatoes

Sin duda, Citizen Kane es una de las películas más importantes en la historia del cine. Desde su estreno en 1941, la cinta dirigida, escrita, producida y protagonizada por Orson Wells ha recibido un montón de críticas positivas y la prensa especializada la considera como el mejor filme que se haya rodado. Sin embargo, parece que en 2021 están reconsiderando estos adjetivos, al menos Rotten Tomatoes, pues para ellos hay una producción mejor que esta, Paddington 2.

Sí, aunque ustedes no lo crean, esto que les estamos diciendo no es broma. Cuando se lanzó la adaptación cinematográfica de este simpático y popular oso por ahí del 2014, millones de personas se enamoraron de la historia y a la crítica le encantó. Tres años más tarde llegó una secuela que para sorpresa de todos, superó las expectativas que dejó la primera cinta, aunque eso no se vio reflejado en la taquilla ya que no logró recaudar una buena cantidad de dinero.

‘Paddington 2’… ¿mejor que ‘Citizen Kane’?

Pero ahora y a casi cuatro años del estreno de Paddington 2, parece que su popularidad sigue en aumento, a tal grado de que desbancó a Citizen Kane en cuanto a calificación en Rotten Tomatoes. Hace unos días y de acuerdo con Screen Rant y otros medios, el popular sitio de reseñas y críticas actualizó su lista de calificaciones y ahí nos encontramos una enorme sorpresa, pues la película infantil de 2017 tiene una puntuación perfecta del 100%.

Y quizá la pregunta aquí es, ¿qué mérito tuvo este simpático osito para ganarle a esta cinta tan emblemática? Bueno, pues la respuesta es muy sencilla. Resulta que recientemente algunos especialistas encontraron una reseña que data de los años 40 y en la que la producción de Orson Welles recibió una calificación negativa. Es por eso que de tener 100% dentro de la página web, ahora cuenta con un 99%, lo suficiente para que Paddington la superara.

A pesar de la calificación, no es la mejor película de todos los tiempos

Aunque esta noticia impactó a la industria cinematográfica por obvias razones, que Rotten Tomatoes le haya dado una valoración perfecta a Paddington 2 no quiere decir que sea la mejor película de todos los tiempos o que supere por completo a Citizen Kane. Hay que recordar que su tomatómetro reúne las valoraciones de la crítica profesional, y dependiendo si son positivas o negativas, establece el porcentaje que determina la calificación.

De cualquier manera, eso no quiere decir que la secuela de Paddington sea mala, incluso esta noticia podría ser buena para su futuro en el cine. Desde hace un buen rato, aquellos que amaron las dos aventuras de este osito han pedido que comiencen a filmar la tercera parte, así que gracias a esta calificación, es probable que las empresas que se encargaron de adaptar esta historia en la pantalla grande se animen a comenzar la producción.