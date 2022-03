Una maravilla: Padre e hija recrean escenas famosas de películas y las fotos son una joya

Durante el inicio de la pandemia y el encierro obligatorio por el que tuvimos qué pasar, muchos hicieron de todo para matar el tiempo de aburrimiento en casa. Algunos se pusieron al corriente con las series y películas que no habían visto, otros escucharon los discos que tenían pendientes, pero un gran número de personas decidió sacar su lado creativo armando cosas increíbles. Justo como este padre e hija fanáticos del cine.

Resulta que Alex Zane es un fotógrafo y papá que en el punto más alto de la cuarentena, buscaba cualquier cosa para entretener a su pequeña, Matilda. Un buen día, a este agradable sujeto se le ocurrió recrear escenas icónicas de películas. La estrella principal de las recreaciones es su niña, pues en las imágenes adaptadas al universo infantil, aparece junto con sus peluches y para ser honestos, se ve que lo disfruta a lo grande.

Este padre y su hija recrean escenas icónicas del cine y no se las pueden perder

Para que se den una idea de lo increíble que lograron este padre y su hija, homenajearon cintas que nos encantan como The Matrix, Fight Club, The Great Gatsby, Fargo, Mi pobre angelito, The Truman Show, Shutter Island, The Silence Of The Lambs, Vaselina, Superbad, Bird Box, Top Gun, Ted, A Quiet Place, Elf, Ghostbusters: Afterlife, 127 hours y muchísimas más. Y sin duda, esto es lo más bonito que verán en un buen rato.

Sobre la inspiración de hacer estas fotos junto a su pequeña, Alex mencionó lo siguiente a Bored Panda:

Estábamos en la sala pasando el rato y mi hija Matilda se subió a un viejo coche de plástico y empezó a surfear sobre él. Ignoré todos mis instintos paternos de preocupación por su seguridad y bienestar y, en cambio, recordé la icónica escena de ‘Teen Wolf’ en la que Mike J Fox surfea encima de la furgoneta de Stiles. Le enseñé a tocar la guitarra de aire (sólo tenía cuatro años y medio) y le rogué que me dejara hacer una foto. Se me ocurrió en un instante. Es básicamente como cuando Newton se inspiró para formular la teoría de la gravitación viendo caer una manzana de un árbol”.

Chequen a continuación algunas de nuestras fotos favoritas