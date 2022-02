Pam & Tommy, o como la mujer siempre pierde

Desde que se supo que habría una serie que abordaría el tema del video sexual que protagonizaron Pamela Anderson y Tommy Lee en los 90, la actriz se negó a participar en el proyecto porque, según fuentes cercanas a la canadiense, es un episodio de su vida que le duele, le cambió la vida y hasta hoy en día “se siente violada por”. Teniendo esto en cuenta solo podemos asegurar algo: la mujer siempre pierde.

Aclaremos algo, en esta nota no hay spoilers porque esta historia ya se ha contado muchas veces, así que no hay sorpresas, pero sí mucho dolor.

Eran mediados de los 90, Los Ángeles, California, Pamela Anderson era LA “it girl”; sus curvas se convirtieron en el modelo a seguir de miles de mujeres, el deseo de los hombres y su pelo rubio se volvió icónico. Por otro lado tenemos a Tommy Lee, el baterista de Mötley Crüe que era el vivo retrato del rockstar; lleno de tatuajes, excesos y un sex symbol. Una pareja explosiva y como dicen en inglés “match made in heaven”.

Y así fue. Se conocieron en una noche de antro, desconocían sus gustos, sus nombres, sus familias, pero su química era tal, que se casaron a los pocos días. Pero funcionaban, eran perfectos juntos, pero aquí viene lo interesante de todo esto.

Pamela, una joven dulce, enamorada de la vida y del amor, con ganas de triunfar en Hollywood. De ser tomada en serio y no solo como una bomba sexual rubia, atractiva y levanta pasiones. ¿Y por qué recalco estos datos? Porque es el primer “ouch” (de dolor) de toda la trama: el momento en el que Anderson es objetizada por los productores de Baywatch, quienes le quitan un monólogo que ensayó hasta el cansancio, el cual quería usar para que la industria la tomara como una actriz seria, pero se lo quitaron porque “no era redituable”. Eso duele, pero lo peor está por llegar.

Con este contexto, caes en cuenta de la gran persona que era Pamela y cómo la industria la maltrataba, pero nada, nada como el robo de su video sexual.

Pamela, la que terminó pagando los platos rotos

Conozcan a Rand, el carpintero encargado de las remodelaciones de la casa de Lee y con quien fue todo el problema.

Para no alargarnos en esta historia, Lee corrió a Rand sin pagarle lo que le debía, así que el carpintero se vengó del baterista robándole una caja fuerte en donde había relojes, el bikini de novia con el que se casó con Pamela y un video casero que hizo con su esposa.

Al ver el contenido de esa cinta, Rand decide aliarse con un amigo involucrado en la industria pornográfica y juntos emprenden un tour por diversas empresas de entretenimiento para vender la cinta, pero como no tenían la autorización de la pareja nadie los aceptaba, así que deciden usar el naciente internet para darlo a conocer y aquí, aquí viene lo interesante:

Rand lo hizo para vengarse de Tommy Lee, quería que pagara por haberlo despedido sin darle un dólar de todo lo que gastó. Sin embargo, el video sexual se publicó como “Pamela, como nunca la habías visto”, PA-ME-LA.

La forma en la que se entera la actriz de Baywatch de la filtración de su video es doloroso y denigrante. Pero la tortura no termina ahí. Al llegar a casa, su esposo le suelta la bomba: “todo va a estar bien. Además no hay nada que no hayan visto antes…”, ¡esas no son las respuestas que ella buscaba!

“Soy mujer, y todo es diferente para nosotras”, le contesta Pamela, ¡y oh, boy, si nosotras la entendemos!

Por supuesto que odias a Rand por usar a Pamela como gancho para vengarse de Tommy. Lo odias porque le destrozó la carrera y la vida a una mujer cuyo único objetivo era tener un hijo, formar una familia y triunfar en la industria. Pero como todo en la vida, él tuvo su merecido. (Cabe mencionar que Pamela estaba embarazada y lo perdió).

Han pasado aproximadamente 27 años de este acontecimiento. Hasta hoy en día, cuando alguien escribe de la actriz 54 años se recuerda el robo de este material. De hecho, Anderson, no volvió a ser la misma luego de esta filtración. Siguió presente en Hollywood con participación en películas como “Scary Movie”, “Scooby-Doo” o en series como “The Nanny” o “Stripperella”, pero juzgando por lo que proyectan en la serie que en México se puede ver en Star+, no logró su objetivo de “actriz seria”.

Mientras Anderson fue humillada y miles se burlaron de ella, Tommy siguió como si nada. Hoy sigue de gira con Mötley Crüe.