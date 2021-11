Ándale: Paul Rudd es el “hombre vivo más sexy del mundo” y el internet lo aprueba

Sabemos que la belleza es algo subjetivo, cada quien tiene su propia concepción de lo que es bello o hermoso, y lo que no. Sin embargo, a lo largo de los años, varias publicaciones se han encargado de decidir quienes son los y las personas más atractivas del mundo, a través de intensos debates (eso queremos creer) y votaciones. Pero ahora, el internet de las cosas perdió la cabeza porque recientemente nombraron a Paul Rudd como el hombre vivo más sexy del mundo, y claro que [email protected] están de acuerdo.

Para nadie es un secreto que el actor que vimos en Clueless, Friends y que ahora es conocido por interpretar a Ant-Man es un rompecorazones, pues la ha robado uno que otro suspiro a sus fans en todo el planeta. Aunque en esta ocasión y después de un buen rato en el radar, como cada año la revista People publicó la portada con la persona más sexy del mundo, donde apareció el rostro de Rudd. Pero lo más chistoso de todo esto fue la manera en que le dieron promoción a este reconocimiento tan importante.

Stephen Colbert le puso pruebas a Paul Rudd para confirmar qué tan sexy es

Resulta que luego de que la famosa publicación le diera a Paul Rudd el título del hombre vivo más sexy del mundo, tuvo una aparición en el show de Stephen Colbert. El popular presentador estadounidense sometió al actor a una serie de pruebas para comprobar su sensualidad, para que se den una idea de qué tan intensa fue la evaluación, le hizo un examen médico, una ronda de evaluación al estilo de una exposición canina e incluso sesiones de fotos donde lo vistió como monje y constructor.

Todas estas pruebas terminaron con Rudd aventándose agua encima. Después de todas las pruebas, Colbert, con tono serio, le dijo a Paul que “dio negativo en la prueba de sensualidad”, y cuando el actor se alejó para irse, agradeció al anfitrión por la oportunidad, pero inesperadamente, Stephen y un grupo de personas vestidas con batas blancas de laboratorio le aplaudieron. Para no hacerles el cuento más largo, le dijeron que aprobó porque no hay nada más sexy que la humildad, jiar jiar jiar.

En entrevista para People, Paul Rudd dijo que luego de este nombramiento tan importante para las celebridades de Hollywood, esperaba que lo invitaran a “algunas de esas cenas sexys con Clooney, Pitt y B Jordan” (este último fue el hombre vivo más sexy del mundo en 2020). “Quiero decir que voy a aprovecharme mucho. Voy a apropiarme de esto. No voy a tratar de ser como ‘Oh, soy tan modesto’. Estoy haciendo tarjetas de presentación”, declaró el actor que muy pronto veremos en Ghostbusters: Afterlife y The Shrink Next Door.

El internet está de acuerdo con el nuevo título de Rudd

Luego de que se supiera que le dieron este título a Paul Rudd, el internet de las cosas no se esperó y reaccionó al respecto. Por supuesto que muchos recordaron el divertido segmento que apareció en The Late Show with Stephen Colbert, porque la verdad es una maravilla. Sin embargo, la gran mayoría demostró que están de acuerdo con que la popular revista le diera el enorme reconocimiento como el hombre vivo más sexy del mundo. De cualquier manera, a continuación les dejamos algunas reacciones.

esta chequeado y confirmado paul rudd es el hombre definitivo y el #SexiestManAlive del año pic.twitter.com/9AuyZry4Jn — luciana (@boyntonhoney) November 10, 2021

No me digan que Paul Rudd no trabajó duro por su título de #SexiestManAlive pic.twitter.com/jNzrMBPEFn — Pablo Escobar’s Cocaine Hippo 🦛 (@tipillamolesta) November 10, 2021

Paul Rudd es de esos consentidos de Dios, nunca envejece (tiene 52 años), guapo, el hombre más sexy de 2021, avenger y además se casó con Phoebe ✨ pic.twitter.com/NDMkPWFkXp — Georgie Boy  🤍 (@igeorgieb) November 10, 2021