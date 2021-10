Un cierre épico: Esto es todo lo que sabemos sobre la película de ‘Peaky Blinders’

Sin duda, en la actualidad tenemos grandes series que nos han volado la cabeza por completo. Ejemplos hay y muchos, pero enfocándonos solo en Netflix, entre toda la lista de estrenos que prácticamente nos presenta cada semana, tenemos una historia que desde su inicio nos enganchó. Hablamos de Peaky Blinders, que luego de cinco temporadas y contando, tienen bajo la manga un proyecto que para ser honestos, nos emocionan y mucho.

Desde que llegó esta producción de la BBC al catálogo del gigante del streaming, se convirtió en un verdadero éxito. Durante este tiempo hemos seguido la historia y evolución de Tommy Shelby y su familia de gángsters; sin embargo, todo lo bueno en algún momento tiene que terminar, es por eso que los creadores ya llevan rato pensando muy bien el cierre perfecto para una trama que impactó a miles de personas en todo el planeta, ¿a poco no?

Habrá una película de ‘Peaky Blinders’

En enero de 2021 nos enteramos que Peaky Blinders terminará con la sexta temporada, y durante los primeros meses de la pandemia comenzaron con el rodaje que esta última entrega de episodios, aunque fue un problema debido a las medidas sanitarias contra el COVID-19. Pero además de esto, recientemente nos enteramos de que existen otros planes para ahora sí, darle el carpetazo definitivo a la serie, entre ellos una película.

Resulta que durante su participación en un panel del evento BFI London Film Festival, el creador de la serie, Steven Knight mencionó que la historia de Tommy Shelby y compañía terminará con una cinta que verá la luz después de que se estrene la última temporada (la cual adelantó que ya terminaron de grabar, se encuentra en proceso de edición y tentativamente podría llegar a nuestras vidas en la primavera de 2022).

Es probable que también existan spin-offs de la serie

En entrevista para Variety, Knight también confirmó que la película entrará en producción hasta 2023, y reveló unos cuantos detalles: “Voy a escribir la cinta que se ambientará y rodará en Birmingham. Y eso será probablemente la especie de final del camino para ‘Peaky Blinders’ tal y como lo conocemos”. Por si esto no fuera suficiente, Steven también abrió la posibilidad de que en el futuro, existan historias basadas en el universo de la serie.

Sobre este tema, Steven Knight dejó muy claro que de existir estos spin-offs (término que por cierto, mencionó que no le gusta) él no estaría involucrado, pues prefiere darle toda la libertad creativa a los futuros directores, productores y guionistas. Sobre el elenco no declaró nada, pero podemos esperar al menos ver a Cillian Murphy y a otros actores que interpretan a personajes principales, aunque todo depende de lo que veamos en la temporada final, claro.