‘Peanuts’ celebra sus 70 años con dos reediciones en vinilo de sus grandes éxitos

Hace 70 años la tira de prensa Peanuts, creada y desarrollada por el escritor e ilustrador Charles M. Schulz, llegó a los periódicos por primera vez. Como ya todos lo sabemos, Peanuts, Snoopy o Charlie Brown, es una de las historietas más populares e influyentes en la historia. Con un total de 17,897 tiras publicadas, es posiblemente la historia más larga jamás contada por un ser humano.

Entre 1950 y el año 2000, Peanuts apareció en más de 2.600 periódicos, con una audiencia de alrededor de 355 millones en 75 países, y fue traducido a 21 idiomas.

Ahora, para celebrar la séptima década del cómic muy querido de Charles Shulz, Craft Recordings ha anunciado reediciones especiales en vinilo de Peanuts Greatest Hits y Peanuts Portraits.

Por su parte, Peanuts Greatest Hits presenta arreglos clásicos de los especiales de televisión animados, que incluyen las canciones “Great Pumpkin Waltz”, “Linus and Lucy” y la navideña “Christmas Time is Here”. También hay una serie de primeras piezas de su compositor Guaraldi como “Little Birdie” y “Happiness Is”. Esta reedición estará limitada a solo 2,500 unidades.

En cuanto a Peanuts Portraits, esta colección reúne “las vívidas señales musicales” que Guaraldi escribió para Charlie Brown, Snoopy, Peppermint Patty, Schroeder y todos los demás adorados personajes de Peanuts. También se incluyen dos canciones de Peanuts grabadas en los años 90 por el pianista George Winston. La mayoría de las canciones nunca antes se habían presionado en vinilo hasta ahora.

Si eres uno de los millones de fanáticos que hay allá afuera, ponte las pilas y anota esta fecha. Ambas reediciones saldrán el próximo 24 de julio. Sin embargo, no es necesario esperar hasta entonces. Peanuts Greatest Hits está disponible para pre-ordenarlo aquí, y Peanuts Portraits de este lado. Más abajo les dejamos el tracklist para que vean la joya de aniversario.

Peanuts Greatest Hits:

Lado A:

01. Linus And Lucy

02. Charlie Brown Theme

03. Baseball Theme

04. Oh, Good Grief

05. Happiness Is

06. Little Birdie

Lado B:

01. Great Pumpkin Waltz

02. Thanksgiving Theme

03. Christmas Is Coming

04. Christmas Time Is Here (Instrumental)

05. Skating

06. Christmas Time Is Here (Vocal)

Peanuts Portraits:

Lado A:

1. Linus And Lucy

2. Sally’s Blues

3. Blue Charlie Brown (Version #2)

4. Peppermint Patty

5. Charlie’s Blues (variation)

6. Joe Cool

Lado B:

1. Frieda (With The Naturally Curly Hair) (alternate)

2. Schroeder (alternate)

3. Little Birdie

4. Masked Marvel (George Winston)

5. Linus And Lucy (George Winston)