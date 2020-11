“Me han pedido renuncie”: Johnny Depp dejará de ser Grindelwald en ‘Animales fantásticos’

El pasado 2 de noviembre de 2020, se dio a conocer que Johnny Depp había perdido la demanda contra The Sun en una corte del Reino Unido. El actor demandó al editor de este tabloide de chismes porque en 2018, lo llamó “golpeador de esposas” en la controversia con Amber Heard, su exesposa y quien lo acusó de violencia doméstica.

El juez que llevó el juicio dijo que esa acusación era “substancialmente cierta”, y estaba respaldada por las pruebas que mostró la defensa de los ataques que supuestamente Depp perpetró contra Heard durante su relación y matrimonio. Depp no se había pronunciado ante la noticia, pero hoy finalmente liberó un comunicado sobre el tema y reveló una noticia.

Johnny Depp fuera de la saga de ‘Animales fantásticos’

A través de sus redes sociales, Johnny Depp emitió un comunicado donde agradece las muestras de apoyo de la gente: “Primero, quisiera agradecerle a todos los que me han concedido su apoyo y lealtad. Me siento dichoso y conmovido por los muchos mensajes de amor y preocupación, específicamente de los últimos días“.

Luego, Depp anunció que Warner Bros. le pidió “renunciar” a su personaje en la saga de Fantastic Beasts donde interpretaba al villano Gellert Grindelwald. Depp apareció al final de la cinta de 2016 titulada Fantastic Beasts and Where to Find Them y protagonizó la segunda entrega de 2018 bajo el título de Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald.

“En segundo lugar”, escribió Johnny Depp, “me gustaría hacerles saber que Warner Bros. me ha pedido que renuncie a mi personaje de Grindelwald en ‘Fantastic Beasts’, y he respetado y aceptado esa petición”.

¿Qué sucederá con la tercera producción?

Dado el éxito de las primeras dos entregas de Fantastic Beasts, es que se dio luz verde a una tercera producción donde volverían Depp como Grindelwald junto a Ezra Miller, Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler, A Fine Frenzy y Jude Law, este último en el personaje de Dumbledore.

Fantastic Beasts 3 no tiene fecha de estreno aún, pero Variety anunció que se retrasa hasta el vero de 2022 (se esperaba para finales de 2021). No se sabe si esta noticia está relacionada con el retraso en el estreno.

Así que hemos de esperar que se confirme fecha y quién reemplazará a Depp en el personaje principal de Grindelwald. En esta tercera cinta, el villano tomaría aún más relevancia, pues Grindelwald tiene en su grupo a Credence, quien se revela su verdadero nombre es Aurelius Dumbledore.

Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald estuvo rodeada de controversia durante su producción precisamente por la presencia de Depp, quien se encontraba en medio de las acusaciones de violencia en su contra por parte de Heard, quien en 2016 llenó los papeles de divorcio y pidió una orden de restricción.

Esto hizo que algunos actores como Daniel Radcliffe, pidieran a J.K. Rowling que sacara a Depp del elenco de la película, pero la escritora se negó y finalmente, Depp apareció en la cinta.

