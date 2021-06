¿Lo notaron? Esta película en Netflix tiene escenas grabadas en Chalco, Edomex

Es bastante común ver que muchas ciudades o estados de México se utilizan como locación para grabar algunas películas de Hollywood. Ahí tenemos casos como el de ‘The Mexican’ (2001), la cinta protagonizada por Brad Pitt que fue rodada en San Luis Potosí, o ‘007 Spectre’, que se filmó en la Ciudad de México hace unos años.

Aunque México es un lugar atractivo para muchas películas, podemos decir que hay sitios en nuestro país donde muchos cineastas no llevarían a su equipo de producción. Ya sea por los niveles de inseguridad que se manejan por ahí o simplemente porque no tiene la estética que los directores necesitan para sus obras cinematográficas.

Netflix tiene en su catálogo una película con escenas grabadas en Chalco, Edomex

Sin embargo, de pronto nos topamos con una que otra sorpresa y una de ellas es Sicario: Day of the Soldado, una película de 2018 que actualmente se encuentra en el catálogo de Netflix y la cual ha llamado la atención de algunas personas gracias a que tiene escenas que se grabaron en el municipio de Chalco de Díaz Covarrubias, ubicado en el Edomex.

En la cinta estadounidense dirigida por Stefano Sollima y protagonizada por Benicio del Toro, Josh Brolin, Catherine Keener, Matthew Modine, entre otros, es la continuación de la cinta ‘Sicario’, estrenada en 2015. La trama de la historia sigue la guerra contra el narco que Estados Unidos libra contra los carteles de droga en México, por lo cual varias escenas son grabadas en nuestro país.

Una de ellas es cuando Héctor (David Castañeda) y Miguel Hernández (Elijah Rodríguez), un jovencito que se dedica a ser ‘Coyote’, llegan a México y cruzan la frontera. En una escena grabada por la noche se les ve a ambos recorriendo la Avenida Cuauhtémoc Poniente, la cual se ubica en la colonia Bodegas de dicha demarcación mexiquense.

Lo pueden ver por ahí del min 1:15:56 si es que quieren checarlo, aunque les recomendamos ver la cinta completa que hace un par de años recibió reseñas positivas de parte de la crítica y de la audiencia en general. Van las imágenes comparativas porque sabemos que les gustan:

No es la primera película vez que se graba en el Estado de México

Esto nos recuerda a la ocasión en la que Will Smith visitó el municipio de Naucalpan, también en el Edomex, para grabar algunas escenas de Bad Boys For Life, o aquella ocasión en el que el mismísimo Matt Damon visitó el Bordo de Xochiaca, ubicado en el límite de Nezahualcóyotl y Chimalhuacán, para grabar escenas de la cinta ‘Elysium’ (2013).

Aunque es común ver a famosos que visitan ciertos lugares turísticos de México, ya sea para vacacionar o como parte de su chamba, ‘Sicario: Day of the Soldado’ y otros ejemplos que mencionamos nos demuestran que el Edomex a veces también tiene sus momentos épicos. ¿Apoco no?