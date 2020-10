Para Halloween: Esta es la película más terrorífica del mundo, según la ciencia

Halloween se acerca y mucha gente ya comienza a organizar la terrorífica velada. Debido a la pandemia, no es muy recomendable salir a pedir calaverita, pero eso no es impedimento para que no puedas pasar estas celebraciones en grande. En ese sentido, una buena película de terror nunca falla.

Por supuesto, escoger una cinta que nos provoque miedo de verdad es complicado. Hay muchas muy buenas y otras que no tanto, así que tal vez sería buena idea hacerle caso al siguiente estudio científico que reveló a los 10 filmes más aterradores de todos los tiempos.

‘La Ciencia del Susto’

La compañía inglesa BroadbandChoices realizó un estudio llamado Science of Scare -la ‘Ciencia del Susto’- con el que buscaron definir las películas más aterradoras para una buena maratón de miedo. El experimento consistió en escoger 50 películas del género mejor rankeadas con base en la opinión de diversos críticos en IMDb y usuarios de Reddit.

Posteriormente, las cintas seleccionadas fueron proyectadas para 50 diferentes personas. Estos sujetos de prueba consumieron más de 120 horas de cine de terror a través de sistema de audio envolvente 5.1 -calidad de sonido que se usa en diversos cines-, además de que cada persona utilizaba un medidor de frecuencia cardiaca.

Mientras la gente veía las películas, los científicos medían el ritmo cardiaco en reposo y sus variaciones cuando determinada película mostraba alguna escena particularmente impactante, esto para registrar el número de pulsaciones por minuto que cada película producía.

Esta es la película más aterradora

Los científicos establecieron una media de pulsaciones por minuto cuando el sujeto de prueba está en reposo. Esta medida fue de 65 BPM. Con base en ello, realizaron las pruebas para determinar el porcentaje de incremento de pulsaciones por minuto cuando la gente veía la película.

Los resultados arrojaron que la película Sinister (2012) protagonizada por Ethan Hawke fue la que mayor media de pulsaciones por minuto mantenía en los espectadores con un promedio de 86 BPM. Las personas alcanzaron el mayor pico de pulsaciones con 131 durante la proyección de la cinta. Estos datos, según Broadbandchoice, la convierte en la película más terrorífica de su recopilación.

Ese dato contrasta con Insidious (2010) que fue segundo lugar en cuanto a la media de pulsaciones con 85 BPM, pero primero en cuanto al pico más alto de pulsaciones con 133. Esto quiere decir que Sinister fue la que mantuvo a los espectadores más asustados a lo largo de su reproducción completa en comparación con las demás películas, mientras Insidious fue la que provocó el susto más impactante en una sola escena.

Dentro de las primeras 10 películas con mejor promedio en cuanto a media de pulsaciones se encuentras Paranormal Activity (2007), The Conjuring (2013), The Conjuring 2 (2016) y The Visit (2015). Y aunque no entraron en la primera decena, clásicos como The Ring (2002), The Exorcist (1973) y A Night On Elm Street (1984) sí alcanzaron el Top 20. A continuación te mostramos el listado con las 20 películas más aterradoras según Broadbandchoices.