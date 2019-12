La industria cinematográfica es una que simplemente no deja de crecer. Cada año se rompen nuevos récords de recaudación en taquilla con todo y la creciente diversificación del contenido con nuevas plataformas como Netflix. Nomás es cuestión de echarle un ojo a los números de Walt Disney Pictures y hacer unas sencillas pero largas sumas y restas para ver que la industria anda dejando muy buen billete.

En el 2019 Walt Disney Pictures ingresó $9,649,265,067 dólares (es tanto que ni lo leíste, la neta) solo en el Top 10 de películas más taquilleras. Tiene por ahí unas cuantas más. Si a esto le quitamos lo que se gastaron en producción ($907,796,816) les quedan de pura ganancia una pequeñísima cantidad de $8,741,468,251 dólares… Desgraciadamente, no todos los estudios de producción pueden presumir de lo mismo. Es por eso que aquí les queremos compartir la lista de las películas que fracasaron bien gacho en la taquilla de este año:

Las películas que fracasaron en taquilla el 2019

Terminator: Dark Fate

Presupuesto: $196 millones

Recaudación en taquilla: $261 millones

Aunque ganaron casi cien millones de dólares en hacer esta película, no se puede considerar un éxito debido a las proyecciones que tenían para el regreso de Arnold Schwarzenegger y Linda Hamilton juntos una vez más en pantalla. Después de Terminator Genisys, en este reciente intento de Paramount de revivir la serie cyborg, fracasó en la taquilla. Tal vez ya viene siendo momento de dejar descansar a la franquicia unos buenos años. Tristemente es probable que el día que regrese (si es que esto sucede) ya no sea con Schwarzenegger en los comandos.

X-Men: Dark Phoenix

Presupuesto: $200 millones

Recaudación en taquilla: $252 millones

Justo así es como termina una franquicia. Una secuela de X-Men que nadie pidió resultó en una catástrofe de taquilla que perdió aproximadamente $120 millones cuando se tienen en cuenta los costos de comercialización. Estas son realmente malas noticias para Disney, que heredó los derechos de los X-Men cuando compró gran parte de los activos de entretenimiento de 21st Century Fox. Ahora le corresponderá al gurú de Marvel Kevin Feige encontrar algo rescatable en una propiedad cinematográfica que se ha vuelto obsoleta. Dado su historial, puede ser capaz de lograr un milagro. Aún así, con ingresos como este, pasará mucho tiempo antes de que siquiera se planteen hacer otra entrega de los X-Men.

Dr. Sleep

Presupuesto: $45 millones

Recaudación en taquilla: $69 millones

Una semana después de que Motherless Brooklyn decepcionara a la taquilla, Warner Bros. se aventó otro fracaso en la forma de Doctor Sleep. La película de terror dirigida por Mike Flanagan y basada en la secuela de The Shining de Stephen King estaba rastreando para un debut en el rango de $ 25 millones, pero su fin de semana de apertura estuvo muy por debajo de esa marca con un triste total de $ 14 millones. Al final lograron recuperar la inversión y hasta ganarle un poquito, pero no fue para nada lo que esperaba Warner para la secuela de una de las mejores películas de terror de la historia.

Hellboy

Presupuesto: $50 millones

Recaudación en taquilla: $41 millones

Al parecer si no hay Del Toro, no hay Hellboy… El último intento de revivir al hombre rojo terminó con una película con una calificación de 15% en Rotten Tomatoes, una de las peores de todo el año del sitio web. La triste e insípida historia que creyeron que iba a levantar con la presencia de David Harbour, se combinó con una pésima fecha de estreno. Entre el éxito de Shazam y universal estreno de Avengers: Endgame, simplemente no hubo fórmula para rescatar esta película.

Charlie’s Angels

Presupuesto: $48 millones

Recaudación en taquilla: $57 millones

Este incómodo intento de reiniciar una franquicia antigua no fue exactamente la mejor idea que se ha tenido en la industria. Se le debe de reconocer a la escritora y directora Elizabeth Banks por tratar de encontrar una manera de inyectar algo de empoderamiento femenino en una serie que históricamente jugó un gran rol en la igualdad de género. Pero la triste verdad es que algunas piezas de propiedad intelectual son inherentemente anticuadas y no juegan con las costumbres modernas. Simplemente Los Ángeles de Charlie ya no son lo que fueron alguna vez. Descanse en paz.

Gemini Man

Presupuesto: $138 millones

Recaudación en taquilla: $173 millones

Ya cuando ni dos Will Smiths pueden salvar tu película es que algo se hizo mal… La gran apuesta tecnológica del director Ang Lee, una que enfrentó a Smith contra una versión más joven de sí mismo, fracasó con el público. El costoso espectáculo de ciencia ficción de Paramount y Skydance Gemini Man apenas recuperó su presupuesto de producción y podría perder alrededor de $75 millones en total. A veces jugarle a los efectos especiales no es lo más rentable del mundo…

Cats

Presupuesto: $100 millones

Recaudación en taquilla: $10.9 millones

Hablemos de la adaptación musical que tocó todas las notas equivocadas. Cargado de un CGI bastante mal vibroso, el primer avance de Cats se volvió viral en las redes sociales por todas las razones equivocadas. Cuando se estrenó este verano, quedó claro que nunca se recuperó. Ahora, la película se ubica como uno de los mayores fallos críticos y comerciales del año.

Según Deadline, se estima que la película va a perder por lo menos $71 millones de dólares después de los costos, esto si logran alcanzar al menos los $100 millones en la taquilla mundial. Su pérdida podría ser aún mayor si no lo logran: hasta $80 millones.

Playmobil: The Movie

Presupuesto: $40 millones

Recaudación en taquilla: $13 millones

Esta aventura animada recaudó unos vergonzosos $668,000 en su debut, uno de los peores fines de semana de apertura de la historia de la industria. La película fue tan mala que se dijo que parecía un terrible comercial hecho largometraje para la compañía de juguetes con sede en Alemania. Sin duda uno de los fracasos más grandes del año y de toda la historia.