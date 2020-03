Hay veces que nos disponemos a ver una película de cualquiera de las plataformas de streaming en las que tenemos una cuenta. Preparamos palomitas o botana, nos sentamos y nos acomodamos solos o acompañados. Prendemos el televisor o la computadora, entramos… y aquí es donde empieza el verdadero conflicto.

Buscamos títulos en las secciones de cada plataforma como Netflix, HBO Go o Prime Video de Amazon. “Colecciones”, “Tu Lista” y otros catálogos que por más que estemos dispuestos, no nos ayudan a encontrar esa película que nos podría sorprender y generar conversaciones interesantes en torno al cine.

Vemos el póster de la película, y si no nos llama la atención, ni nos tomamos la molestia de ver de quién es y de qué trata. Sin embargo, para eso estamos nosotros, y nos echamos un clavado en estas tres plataformas de streaming para encontrar esas películas destacadas y buenas que nunca imaginamos encontrar en estos catálogos, y que de verdad valen la pena ver.

Películas mexicanas, surcoreanas, taiwanesas, libanesas, españolas y un poco de todo en cuanto a las historias. Cada una de estas cintas destaca, nos fijamos, en que abordan temas sociales muy importantes, pero de manera sutil dentro de una historia fascinante que te mantendrá pegado a la televisión en épocas en la que debemos ocuparnos dentro de casa.

Acá se las dejamos:

Burning

Corea del Sur es el país al que todo mundo volteó a ver en 2019 cuando Parasite se llevó la Palma de Oro y el histórico Oscar en 2020. Pero en realidad, desde hace mucho ha estado produciendo buen cine. La prueba se encuentra desde Oldboy de Chan-Wook Park (incluso antes), y de las más recientes es Burning de Lee Chang-dong, una película sobre tres personajes (dos hombres y una mujer) que viven en un mundo cada vez más vacío donde las relaciones imitan esa dinámica.

A veces,Burning,adaptación del cuento Barn Burning de Haruki Murakami, es un thriller de suspenso que nos presenta a un misterioso sujeto llamado Ben que llega a la vida de Lee Jong-su y Shin Hae-mi después de un viaje a África. Él tiene una fascinación por quemar las cosas, desaparecerlas… Cada una de sus personalidades resultan fascinantes por su falta de sincronización con el mundo y el amor. Esta película está disponible en Netflix.

La negrada

México está lleno de minorías que son invisibles en un mundo en desarrollo, y uno de estos grupos son los afromexicanos, los cuales representan 1 por ciento de la población en nuestro país. Esto significa, casi adivinando, que poco o nada han sido representados de ninguna forma: el cine, la televisión y la literatura.

Y por eso en esta lista aparece la La negrada de Jorge Pérez Solano, la primera película de ficción que tiene como protagonistas a descendientes de afromexicanos y que muestra una realidad que desconocemos completamente, pero con el agregado de tratarse también de una historia donde uno de los personajes principales, Magdalena, debe definirse a sí misma en un lugar que poco o nada comprende las distintas realidades. La negrada destaca por la fotografía que corrió a cargo de César Gutiérrez Miranda. Se encuentra disponible en Amazon Prime Video.

Menashe

Estamos acostumbrados a ver películas un tanto inspiradoras sobre la relación entre padres e hijos como Kramer vs. Kramer, The Road o The Big Fish. ¿Pero qué dicen de una historia que aborde esta relación desde la mirada judía ortodoxa del Nueva York de la actualidad? De inicio puede sonar aburrido, pero Menashe de Joshua Z. Weinstein, es tan bonita e inspiradora, que resultaría en un terrible error no verla.

Esta cinta, producción de A24, nos presenta a un hombre judío que lleva un año viudo y que trabaja en una tienda (algo que no es sinónimo de éxito). Si no consigue otra mujer pronto, corre el riesgo de perder a su hijo de acuerdo a las reglas de su religión que dictan que un hombre no puede estar solo para criar a sus propios hijos. Menashe está disponible en HBO Go.

Atlantics

Atlantique de Mati Diop es una película que nadie espera y que difícilmente se podría describir. Se trata del debut fílmico de la primera directora negra en competir por la Palma de Oro en Cannes después de tantos años de historia. Más allá del tema de la migración africana a Europa, presente en este filme, encontramos una historia de amor sobrenatural de las costas de Senegal, y que esta protagonizada por dos amantes llamados Suleiman y Ada.

Atlantique es mágica, incluso han dicho que poética, pues aparenta ser un drama y una crítica sobre la diferencia de clases e injusticias sociales, pero que sin esperarlo, se convierte en una metáfora que utiliza elementos como espíritus, pero sin perder su esencia política. Atlantics está disponible en Netflix.

Eighth grade (La vida de Kayla)

¿Por qué siempre esperamos que una película de adolescentes sea perfecta, sobre todo cuando se aborda el tema de las redes sociales? No debería de ser así, y eso es precisamente lo que hace a Eighth Grade tan maravillosa. El debut fílmico de Bo Burnham retrata la vida de Kayla, una niña rechazada en la vida real, pero que intenta crearse una personalidad y vida a través de sus redes con pocos seguidores.

Esto lo hemos escuchado mil veces, pero la forma en que se aborda en esta película es distinta, pues nos lleva a la trágica conclusión de que los jóvenes de ahora están forzados a vivir en una realidad que ellos no crearon y donde deben intentar ser perfectos todo el tiempo. Eighth Grade o La vida de Kyla está disponible en HBO Go.

A Sun

Las películas que presentan la terrible comparación entre dos hijos completamente distintos, no son nuevas, y menos en el cine. Pero A Sun, desde un idioma completamente ajeno como el mandarín, lo vuelve a hacer interesante y una historia que vale la pena contarse.

Esta película de Chung Mong-hong retrata un drama familiar a partir de un hijo modelo y un hijo que es la decepción de sus padres. Cuando este es encerrado en prisión por un crimen cometido, todo el ya conocido desequilibrio familiar comienza a potenciarse mientras se revelan los secretos de cada uno, los cuales, muestran que no todos son perfectos y que las preferencias rompen con la confianza individual y familiar. Esta película ha sido aclamada por el desarrollo de sus personajes y la forma en que están escritos. Está disponible en Netflix.

La trinchera infinita

¿Se imaginan vivir escondidos, encerrados en casa durante 30 años? Si no lo creen posible, entonces deben ver La trinchera infinita, una producción de 2019 inspirada en hechos reales sucedidos en la España franquista. Esta película nos presenta a Higinio Blanco, un republicano que por temor a ser asesinado por el gobierno de Franco en la España de la década de los 30, decide esconderse en su casa, sobreviviendo a través de su esposa.

Y lo que piensa sería cuestión de semanas o meses, se convierten en años de escapar de la violenta represión de Franco al gobierno. Pero también surge una duda: ¿Qué hizo este hombre para asustarse más allá de la muerte segura? Una historia que tiene un tanto de drama, acción, suspenso y grandes actuaciones. Está disponible en Netflix.

Capernaum

La directora Nadine Labaki no se tentó el corazón cuando escribió la historia de Capernaum o Cafarnaúm, la cual sigue a un niño de 12 años que después de cometer un crimen, ser encarcelado y llevado a juicio, decide demandar a sus padres por haberle dado la vida a él y a sus hermanos en medio de la pobreza, la falta de oportunidades y la falta de amor.

La vida de Zain es trágica como la de millones de niños en el mundo que están obligados a vivir una realidad que sin comprenderla, deben enfrentarla con hambre, violencia y, al final, amor puro. Y esa es la lección más grande de Capernaum: un niño de 12 años que debe cuidar a un bebé mejor de lo que sus padres hicieron con él. Después de su paso por algunos festivales como Cannes, se convirtió en la película árabe que más ha recaudado en la historia, revelando un personaje tan real, que no podemos dejarla pasar. Esta película está disponible en HBO Go.