Desde hace ya algunos años, Netflix se ha colocado como la plataforma líder en el mundo del entretenimiento. Para ampliar el enorme catálogo de contenidos que ya tienen, ha decidido producir un sinfin de películas y series originales y este año no fue la excepción, como The Irishman de Martin Scorsese, Marriage Story de Noah Baumbach y The Two Popes de Fernando Meirelles.

En 2020 no será la excepción y el gigante del streaming anunció todas y cada una de las películas originales que estrenará en la plataforma durante este año junto a directores interesantes como David Fincher, Spike Lee, Ben Wheatley, Charlie Kaufman y más. Como sabemos que esto seguramente les interesa, a continuación les daremos la lista de los títulos que se estrenarán en la plataforma, para que los chequen bien y sepan qué es lo que se nos viene.

Quizá uno de los estrenos más llamativos de todo lo que anunció Netflix es Mank, pues esta cinta dirigida por David Fincher marca su regreso al cine después de Gone Girl de 2014. Aún no se sabe mucho sobre la trama ni la fecha de lanzamiento en la plataforma (se espera que sea en otoño de 2020), lo único seguro es que Gary Oldman interpretará a Herman J. Mankiewicz, el guionista ganador del Oscar de Citizen Kane. El resto del reparto lo completan Amanda Seyfried, Charles Dance y Lily Collins.

Después de el enorme recibimiento que tuvo BlacKkKlansman el año pasado, Spike Lee se asoció con Netflix para producir y dirigir una nueva película llamada Da 5 Bloods. Chadwick Boseman, Paul Walter Hauser, Norm Lewis, Delroy Lindo y Jonathan Majors interpretarán a cuatro veteranos afroamericanos que regresan a Vietnam en busca de los restos de su líder de escuadrón caído y la promesa de un tesoro enterrado.

Ben Wheatley –conocido por trabajar en series como Doctor Who y algunas películas de terror–, está planeando estrenar en la plataforma una nueva adaptación de la novela de Daphne du Maurier, Rebecca, que se volvió famosa por la versión que hizo el gran Alfred Hitchcock en 1940. Hasta el momento no hay más información sobre el reparto y la producción de la cinta.

Puede que todo el mundo conozca a Charlie Kaufman por Eternal Sunshine of the Spotless Mind, pero en los últimos años se ha dedicado a dirigir películas de todo tipo. Ahora y para Netflix trabajará en una cinta de suspenso llamada I’m Thinking of Ending Things, protagonizada por Jesse Plemons y Jessie Buckley como una pareja que hace un viaje por carretera que se convierte en una mezcla retorcida de tensión palpable, fragilidad psicológica y puro terror.

Another year of movies is ahead of us! We’ve mentioned a lot of these films already, but here’s a handy list of all the films coming to Netflix this year…so far. (thread)

