TIFF: Las películas del Festival de Toronto rumbo al Oscar y la temporada de premios

Por Arturo Aguilar

Fue una experiencia diferente para todos los involucrados en el TIFF o el Festival Internacional de Cine de Toronto. Salvo algunas contadas actividades presenciales, las conferencias de prensa, entrevistas, charlas y homenajes se realizaron a través de plataformas digitales. Esto se convirtió en la norma para [email protected], actores, actrices, representantes de la industria y hasta prensa.

Pero la buena noticia es que a pesar de los cambios, de la disminuida Selección Oficial, de la no-participación de películas producidas por plataformas de streaming como Netflix y de una general incertidumbre sobre el futuro de los festivales de cine, el TIFF 2020 nos recordó y confirmó que el cine se declara sano y listo para entrar a su temporada de premios.

Nota: Este año, Netflix trabajó con una nutrida alineación de estrenos de películas con perfil para participar en festivales, y posteriormente, ir por premios como en años pasados lo hicieron con The Laundromat, Marriage Story, The Irishman o Roma.

‘Nomadland’, la favorita del TIFF y del año

Tras su León de Oro en Venecia y el Premio del Público del TIFF (tradicionalmente, las ganadoras de este premio reciben una nominación al Oscar a Mejor Película), Nomadland de Chloé Zhao, protagonizada por Frances McDormand, se levanta como la primera gran contendiente y una temprana y fuerte favorita.

Esta road movie sobre una mujer que decide intentar la vida nómada en una casa rodante por el este estadounidense, también podría ser el vehículo para una nominación a Frances McDormand a Mejor Actriz. En 2018, McDormand se llevó el premio de la Academia por Three Billboards Outside Ebbing, Missouri.

El nombre de Chloé Zhao estará presente más allá de Nomadland. Ella fue la elegida por Disney y Marvel Studios para dirigir Eternals, una de las películas más esperadas del MCU protagonizada por Salma Hayek, Angelina Jolie, Kit Harington, Richard Madden, Kumail Nanjiani, y más. Esta cinta está programada para el 5 de noviembre de 2021.

‘One Night in Miami’, el debut de Regina King en el TIFF

Otra película a considerar en la categoría principal y en la conversación de los próximos meses, podría ser One Night In Miami, el debut como directora de Regina King (ganadora del Oscar y el Emmy como actriz) que se dio durante las actividades del TIFF.

La actriz propone una interesante reflexión sobre el rol de las figuras afroamericanas frente a movimientos sociales y civiles para exigir igualdad de derechos. Esto a partir de una versión imaginada de un encuentro entre Cassius Clay, Malcolm X, Jim Brown y Sam Cooke en Miami en febrero de 1964… Clay a punto de anunciar que se convertiría al islam y se llamaría Muhammad Ali.

En los Premios Emmy 2020, Regina King se llevó la estatuilla por Mejor Actriz en una Serie Limitada por Watchmen, la producción de HBO. Lo interesante de esta “adaptación” es que revisa una historia de racismo contra la comunidad afroamericana a partir de la masacre de Tulsa de 1921.

Kate Winslet y Vanessa Kirby

Entre las mujeres en el TIFF, Kate Winslet, coprotagonista de Ammonite al lado de Saoirse Ronan, parece haber levantado la mano a través de su interpretación en la historia de un intenso romance homosexual. El nombre de Winslet es uno de los más destacados de la industria, y parece que su interpretación en Ammonite de Francis Lee, la trae de vuelta al circuito de premios después de cuatro años de “ausencia”.

Pero quien arranca como una de las candidatas más fuertes es Vanessa Kirby por su papel en Pieces of a Woman de Kornél Mundruczó. Aquí da vida a una mujer que enfrenta la tragedia de una pérdida personal. Su trabajo en esta cinta le dio el premio de actuación en el Festival de Venecia. La película, coprotagonizada por Shia LaBeouf, ya fue adquirida por Netflix.

Hopkins, Mikkelsen y ¿Wahlberg?

Entre los hombres, Anthony Hopkins ha recibido suficientes halagos en The Father de Florian Zeller, en donde explora los infiernos de la demencia. Esta película no sólo cuenta con la presencia de Hopkins, cinco veces nominado y una vez ganador del Oscar, sino con Olivia Colman. En 2018, la británica se llevó la estatuilla por su interpretación en The Favourite de Yorgos Lanthimos.

La actuación de Mads Mikkelsen como un profesor en un peculiar reto junto a sus amigos en la cinta danesa Another Round de Thomas Vinterberg, también debería ser considerada como una fuere opción en los próximos meses. Esta cinta reflexiona sobre el alcoholismo socialmente solapado o permitido, y sin duda, podría estar en la carrera al Oscar a Mejor Película Extranjera.

Y nunca imaginé escribir esto, pero la realidad es que podría ser posible que Mark Wahlberg se colara a la conversación por su actuación como un padre en duelo y con una misión para hablar y prevenir el bullying en Good Joe Bell. Dentro del convencionalismo emocional de la historia, podría ser algo que conecte o le guste a Hollywood.

‘Wolfwalkers’ en el mundo de la animación

Cuando hablamos de películas animadas, una que debería aparecer en listas de lo mejor del año es Wolfwalkers, el cierre de una trilogía sobre tradiciones irlandesas llevadas al cine por el estudio Cartoon Saloon y que hemos conocido a través de The Secret of Kells y Song of the Sea.

Wolfwalkers está dirigida por Tomm Moore y Ross Stewart, y es la primera producción animada dentro de las originales de AppleTV+. La idea es que esta cinta tenga un estreno en salas de cine tradicionales antes de llegar a la plataforma a finales de 2020.