Así lucen en la actualidad algunos de los personajes secundarios de ‘Friends’

Entonces, ¿ya vieron la reunión de Friends que trajo HBO Max? ¿No? ¡Vaaan! Acá les contaremos brevemente qué ha sido de algunos de los actores secundarios de la serie, algunos los pudimos ver en ese magno reencuentro, y a otros ño, y aunque todavía podemos ver a muchos de sus protagonistas en algunas producciones populares, nos preguntamos qué sucedió con aquellos personajes con los que también nos encariñamos y que tenían papeles secundarios.

Tras dos décadas, igual que el grupo conformado por Ross, Rachel, Chandler, Monica, Joey y Phoebe, los otros personajes también evolucionaron. ¿Recuerdas a Janice? Por acá te va como lucen ella y todos los demás:

1.- Janice (Maggie Wheeler)

¿Quién no recuerda esa escandalosa risa y ese “¡Oh my God!” con el que anunciaba su llegada? En la serie, Janice fue la pareja sentimental de Chandler durante las primeras cuatro temporadas. Las siguientes apariciones no fueron constantes, pero se mantuvo hasta el final e incluso se muestra cuando ella tiene un hijo llamado Aaron que nace al mismo tiempo que la pequeña Emma, la hija de Rachel y Ross.

2.- Ben Geller (Cole Sprouse)

Aunque Ben no fue un personaje recurrente en la serie, sí fue bastante importante. Sin embargo, en las pocas veces que llegó a aparecer fue interpretado por diferentes niños, pero quien se convirtió en estrella fue el actor Cole Sprouse, ya que apareció desde la temporada seis a la ocho.

3.- Mike (Paul Rudd)

Sí, sabemos que hubo muchos historias de amor dentro de Friends, pero, por favor, ¿no pensamos que la relación de Phoebe y Mike fue una de las más tiernas? Y es que, fue justo este novio (uno de los tantos que tuvo Phoebe) el que finalmente la enamoró y con quien terminó casándose. ¿Quién pensaría que hoy es AntMan, uno de los principales personajes de universo Marvel?

4.- Richard (Tom Selleck)

Antes de Chandler, Monica estuvo fuertemente enamorada de Richard, un oftalmólogo mucho mayor que ella pero con quien tenía una relación profunda. Sin embargo, esta termina porque no tienen metas en común. Mientras que Monica sueña con tener hijos, Richard cree que ya es demasiado tarde para él.

En cuanto a Tom Selleck, tuvo otros papeles en series y películas, como Killers, Jesse Stone, Magmun P.I. (de sus más famosas), y Blue Bloods. Ahora, se dedica al cultivo de plantas desde su amada granja.

5.- Susan (Jessica Hecht)

Aunque tampoco apareció en muchas ocasiones en Friends, este personaje le causó grandes dolores de cabeza a Ross, pues fue ella la razón por la que su matrimonio terminara, ya que enamoró a su esposa… quien descubrió que era lesbiana.

6.- Judy Geller (Christina Pickles)

En la familia Geller siempre hubo un favorito y ese fue Ross, sin embargo, quien más le hacía notar esto a Monica era su propia madre, ya que no se cansaba de recordarle que sus orejas no eran su mejor atributo y no paraba de decirle que jamás se iba a casar.

7.- Jack Geller (Elliot Gould)

Aunque al parecer Jack también siente más empatía por Ross, lo que realmente distingue al personaje es que nunca puede hacer comentarios atinados y, por el contrario, siempre termina haciendo las situaciones aun más incómodas. Aun así… ¿quién no lo agarró cariño a Jack?

8.- Frank (Giovanni Ribisi)

Frank es el medio hermano de Phoebe y Ursula Buffay. Este personaje de Friends fue descubierto por Phoebe cuando ella intentaba encontrar a su padre. Si bien no fue el más brillante de todos, fue uno de los personajes más tiernos.

En su intento por ser padre con una mujer mucho mayor que él, Phoebe le presta su útero y termina por dar a luz a unas trillizas.

9.- Gunther (James Michael Tyler)

Entre la lista de personajes secundarios no podía faltar Gunther. Desde el día uno de su aparición en la serie se volvió un personaje clave dentro de Friends y es que no veríamos al Central Perk de la misma manera si no estuviera Gunther para hacernos reír por sus desplantes de odio y celos hacia Ross así como por sus muestras de gran amor hacia Rachel… quien nunca lo notó.

La mala noticia por acá, es que en junio de 2021, James Michael Tyler informó que tiene cáncer terminal. Asistió de manera virtual a la reunión de Friends.