Por misterioso: Personal del metro “limpia” la última obra de Banksy sin saberlo

No importa si la obra la hizo el mismísimo Banksy o el malandro de la cuadra. Grafiti es grafiti para los empleados del Metro de Londres y así es exactamente como trataron la última obra del misterioso artista callejero. El trabajo de Banksy titulado “If you don’t mask, you don’t get” fue retirado “hace unos días” porque violaba la “estricta política antigrafiti de TfL”, dijo un portavoz de la agencia de transporte en un comunicado.

La pieza reunió su clásico motivo de rata y la letra de “Tubthumping” de Chumbawamba para hacer una declaración sobre mantenerse protegidos en la era de COVID- 19. Sin embargo, los fanáticos del arte de Banksy que esperaban ver el grafiti subterráneo en estos próximos días, se quedarán con las ganas. Los trabajadores del sistema de transporte limpiaron la pintura antes de que Banksy incluso la anunciara.

Cuando la conocimos ya no existía

Así es. El video que vimos ayer (14 julio) en la cuenta oficial del artista era de una obra que ya no existía. Sin saber que se trataba de una obra de Banksy, los agentes de limpieza la trataron “como cualquier otro grafiti”. “El trabajo de los limpiadores es asegurarse de que la red esté limpia, especialmente dado el clima actual”, dijo un representante del Transporte de Londres a la BBC.

En realidad, es de aplaudirse que los trabajadores estén haciendo su trabajo de manera puntual para mantener los vagones limpios, especialmente dada la actual crisis de salud. También parece probable que Banksy sabía que el trabajo no iba a durar mucho. Al final del día, lo importante de su obra era el mensaje: USEN CUBREBOCAS.

Dicho esto, el Transporte de Londres apoya “el sentimiento de alentar a las personas” a usar cubrebocas, y ofreció a Banksy “la oportunidad de hacer una nueva versión de su mensaje para nuestros clientes en un lugar adecuado”.

Banksy y el coronavirus

Esta no es la primera vez que el artista británico ha hecho obras alrededor de la pandemia en curso. En abril, Banksy publicó una foto de su vida encerrado en su casa. En mayo, Banksy dio a conocer una obra de arte titulada “Game Changer”, que presenta a un niño jugando con una muñeca enfermera con un cubrebocas y una capa para honrar a los trabajadores de la salud.