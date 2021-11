¡¿Por?! PETA acusa a la película “Clifford: el gran perro rojo” de maltrato animal

Fue en el año 2020 cuando, luego de varios rumores, Paramount Pictures confirmó que trabajaba en un live acción de ‘Clifford: el gran perro rojo’, cinta que estará basada en los libros infantiles creados por Norman Bridwell –y distribuidos por la editorial Scholastic– que cuentan las aventuras de un enorme perro rojo.

Este clásico infantil (que seguro muchos recuerdan por la versión animada que pasaba en Discovery Kids y en el Canal 11) comenzó a despertar mucho interés entre los niños y el público en general, pues muchos querían saber cómo sería tener al gran Clifford en el mundo real y dentro de un apartamento en Nueva York, lugar donde se desarrollará la película.

PETA acusa a la producción de Clifford de maltrato animal

Si bien el live action levantó muchas expectativas gracias a sus adelantos y cambios de fecha provocados por la pandemia, ‘Clifford: el gran perro rojo’ también se ha envuelto en una polémica gracias a PETA (People for the Ethical Treatment of Animals), colectivo que ha acusado a la cinta de maltratar animales durante su filmación.

Y no, no crean que el maltrato fue con Clifford, perrito que llegará a la pantalla grande gracias a tecnologías como el CGI (imágenes creadas por computadora). En realidad PETA alega que durante el rodaje, Paramount Pictures utilizó algunos animales reales que no recibieron buenos tratos con tal de que fueran más obedientes durante las grabaciones.

Alegan que los animales estaban en malas condiciones durante el rodaje

De acuerdo con una investigación que el colectivo pro derechos de los animales realizó en 10 meses, durante el rodaje de Clifford se utilizó a un mono capuchino y a otros animales a los que se les negó atención médica (por enfermedades y lesiones) y quienes vivían en espacios sucios y sin comer, esto con la intención de que tuvieran hambre y fuera más fácil entrenarlos y obligarlos a hacer trucos.

“Mientras que otras películas optan por utilizar CGI, tecnología que permite que los monos permanezcan con sus familias en lugar de ser arrastrados a los sets de filmación y obligados a actuar Clifford el Gran Perro Rojo de verdad duplica la crueldad de prácticas obsoletas y arcaicas”, dice PETA al pedir a la gente que no asistan a los cines a ver la película.

Las autoridades de EU ya intervinieron en el caso

Luego de que PETA diera a conocer su denuncia, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos levantó actas a los involucrados por violar la Ley Federal de Bienestar Animal, por lo cual comenzará un proceso legal contra la productora del live action de Clifford. ¿Qué opinan al respecto?