Will Gluck y ‘Peter Rabbit 2: The Runaway’: La búsqueda de uno mismo en el mundo

Este 13 de mayo y después de varios retrasos por culpa del COVID-19, la secuela de Peter Rabbit titulada ‘Peter Rabbit 2: The Runaway’, llegará a los cines del mundo para mostrarnos las nuevas aventuras del famoso conejo y su familia, quienes transmiten enseñanzas de la vida real con las que muchos nos identificaremos.

Basada en los cuentos de la escritora británica Beatrix Potter y dirigida de nueva cuenta por el productor estadounidense Will Gluck, la segunda parte de Peter Rabbit 2 nos deja ver la nueva vida de Peter y sus hermanos en la ciudad, donde el protagonista de la cinta comienza a cuestionarse quién es y cuál es su lugar en el mundo que lo rodea.

Y días antes del estreno de Peter Rabbit 2: The Runaway, tuvimos la oportunidad de hablar con el mismo Will Gluck, quien nos contó más sobre las enseñanzas que podemos encontrar a través de esta nueva cinta y cómo fue que agregó algunos elementos (como la música) que le dan más dinamismo a la continuación de la historia sobre el conocido conejo.

Platicamos con Will Gluck sobre ‘Peter Rabbit 2: The Runaway’

Con la voz de James Corden dándole vida a Peter Rabbit, esta segunda cinta hace mucho énfasis en esa crisis existencial que todos (o al menos la mayoría) hemos experimentado cuando sentimos que no encajamos en el mundo, y que nos lleva a intentar ir en contra de nuestra naturaleza sin importar lo que eso implique.

“Realmente queríamos darle a Peter un nuevo dilema y también hacer (la película) sobre alguien que tiene 50 y 60 años y trata de encontrar quién es en el mundo, que es algo por lo que todos atravesamos actualmente. Él está tratando de saber quién es en el mundo y creo que ese es un tema universal”, menciona Gluck sobre la cinta.

Una secuela que nos habla sobre el dilema de encontrar nuestro lugar en el mundo que nos rodea

Y es que aunque Peter Rabbit no es malo, el encontrarse a las amistades equivocadas lo llevan a intentar ser alguien más para encajar en un grupo y sin importarle en poner en riesgo a su propia familia, que por partes parecen tener una idea fija de Peter, que no es precisamente la que el conejo quisiera tener ante los ojos del mundo.

“Creo que todos hacemos estas cosas porque nos hacen decidir entre dos caminos: o vas en contra de él o a favor del mismo. Así que creo que la mayoría del tiempo vamos en contra de él, pero a veces se nos hace es más fácil ir con ese camino”, menciona Will Gluck sobre esta idea de hacer cosas con tal de agradarle a los demás. Algo que muchos hemos realizado alguna vez.

Una de las sorpresas de la cinta (no es spoiler, no se preocupen) es la selección musical que Gluck hizo para la cinta. Una donde escogió grandes éxitos de hace unos años y que le dan un toque cómico a situaciones que Peter Rabbit y los involucrados en la película (que mezcla la animación 3D con la vida real) viven durante esta nueva aventura.

“Siempre escojo música que tenga sentido para la película, así que algunas veces hay canciones más viejas, otras son más recientes”, afirma el director de la película. “Para mí la música en las películas es muy importante y me importa más si es la canción correcta que el tiempo en el que ésta salió. No pienso en poner una canción que esté en tendencia sólo porque lo está”, agrega.

Y nos recuerda la importancia de la familia en todas sus formas

Peter Rabbit 2: The Runaway también toca otro tema extremadamente importante: la familia. De acuerdo con Gluck, más allá de ver y recordar la relación entre padre-hijo de Peter con el señor McGregor, la secuela de Peter Rabbit nos recuerda cómo debe sentirse una familia. Incluso si eso implica ser diferente ante el resto.

“Hay muchas cosas en la película acerca de no ser una familia tradicional si es que eres un niño adoptado o un padrastro. Lo que significa ser un padre, un niño o una madre, y no siempre ubicarse en lo que es tradicional”, indica Will Gluck.

“Todo es sobre cómo te sientes acerca de esa persona y Peter se da cuenta de que el señor Mcgregor es un padre para él, y también el señor McGregor se da cuenta de que Peter es un hijo. Y es algo que no podrían haber aceptado si no hubiera pasado tanto entre ellos“, afirma el director de esta cinta que fue pensada para todas las edades.

Y es que el director asegura que la cinta no está pensada para el público infantil, como muchos llegan a creerlo. “Tuvimos mucho cuidado en no adentrarnos en hacer una película para niños, cuando había una escena de la cinta donde decíamos ‘A los niños podría gustarles esto’ la cortábamos” Nos aseguramos de hacer una película para todos”.

“A veces hay bromas e ideas complejas que algunos niños no entenderán, pero esto está bien porque primero que nada los niños son más listos de lo que creemos, y en segunda porque si ellos no lo entienden van a preguntar para poder descifrarlo“, agrega Will Gluck sobre la cinta de Peter Rabbit que pueden disfrutar chicos y grandes.