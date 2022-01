Peter Robbins, mejor conocido por dar voz al personaje de Charlie Brown en Peanuts, murió a los 65 años de edad. Algunos reportes indican que el actor se quitó la vida la semana pasada, pero apenas su familia y representante dieron a conocer la lamentable noticia.

De acuerdo con TMZ, su agente Dylan Novak confirmó que Robbins había ingresado a un centro de saluda mental en California antes de las fiestas de Navidad y Año Nuevo. La última vez que habló con él, le dijo “Necesito que recen por mí”, y lo último que supo fue que se quitó la vida el pasado 18 de enero de 2022. Las autoridades del hospital, aparentemente, no lograron convencerlo de que se quedara.

En 2015, Robbins fue sentenciado a 4 años de prisión por enviar cartas amenazantes a distintas personas. Se supo que el actor batalló con las adicciones y algunos problemas de salud mental, siendo diagnosticado con trastorno bipolar y esquizofrenia paranoide.

Peter Robbins, el primer Charlie Brown

Cuando Peter Robbins tenía 9 años, prestó su voz por primera vez para el personaje de Charlie Brown en “A Boy Named Charlie Brown”, un documental sobre el creador de Peanuts, Charles M. Schulz, que salió en la televisión en 1963. Luego siguió dándole vida en el clásico “A Charlie Brown Christmas” del 65 y “It’s the Great Pumpkin, Charlie Brown” de 1966.

Durante la década de los 60, interpretó en más ocasiones en títulos como “Charlie Brown’s All Stars”, “You’re in Love, Charlie Brown”, “It’s Your Dog, Charlie Brown”, “It Was a Short Summer, Charlie Brown” y la película “A Boy Named Charlie Brown”, esta última dirigida por Bill Melendez (la voz de Snoopy y Woodstock).

Sin embargo, cuando tenía 14 años, Peter Robbins fue reemplazado por un actor más joven que pudiera prestar su voz para el mismo personaje. Pero el actor regresó un par de veces más en los especiales del aniversario de Peanuts como “It’s Your 20th Television Anniversary, Charlie Brown” y “You Don’t Look 40, Charlie Brown”.