Physical: Un viaje a los ochenta de la mano de Rose Byrne

¿Mente sana en cuerpo sano? Vivimos en la era del fitness, en la búsqueda del cuerpo perfecto -¿o habríamos decir de la aceptación?- en dónde cada año, millones de personas gastan miles de millones de dólares en equipo, suplementos, accesorios, métodos y plataformas para “estar en forma”, pero ¿se han preguntado cuál fue el comienzo de todo este frenesí? Physical es la nueva serie de Apple TV+ que nos remonta a la década de los ochenta, en donde el único fitness que existía para mujeres eran los aerobics, (y eso a escondidas).

Protagonizada por Rose Byrne, Physical es una comedia de diez capítulos de treinta minutos de duración, en los que seguimos los pasos de Sheila Rubin, una ama de casa reprimida, que vive para apoyar la carrera y aspiraciones políticas de su marido.

La historia fue creada y desarrollada por Anie Weissman, aclamada por series como Dead Like Me o Desperate Housewives, con la intención de explorar un momento oscuro y no tan distante de nuestra historia como ella nos cuenta: la década de los ochenta en donde “todavía era un tabú que las mujeres que tuvieran sus propias ambiciones empresariales, una época más estructuralmente sexista y en la que era muy difícil para las mujeres tener la oportunidad de iniciar sus propios negocios. Entonces, fue interesante para explorar este espacio de ejercicio, porque era uno de los espacios que estaba disponible para las mujeres y por que fue cuando veías a las primeras mujeres emprendedoras, que lograron volverse independientes y poderosas, en un espacio que era algo inexplorado por los hombres”.

Physical: Un dramedy de empoderamiento

El contexto de la historia es importante, casi tan importante como los propios diálogos de Sheila, quién tiene una visión del mundo un tanto oscura y divertida, que la llevan a luchar con sus propios demonios, encontrando en los aerobics la salida a todos sus problemas, mostrándonos la travesía que la lleva a dejar de ser aquella mujer reprimida y servicial, a convertirse en una emprendedora segura, poderosa y con independencia económica. Sí, Physical da un giro alegre y un tanto cómico a temas muy serios, como el sexismo, los trastornos alimenticios o la salud mental.

“Encontrar la voz de Sheila como entrenadora de aerobics, con su convicción y su fuerza, eso fue muy desafiante para mí. Fui descubriendo mi propio talento para interpretarla” nos cuenta Rose Byrne por videoconferencia desde Australia. “Además, para lograr la condición física, comencé a entrenar desde el principio y a descubrir todo eso, pero lo mejor fue aprovechar esa voz interior, como la de cualquier entrenador legendario o cualquier mentor, que tenga la capacidad para capturarte y motivarte, que tenga ese deseo de cambiar, hacerte esforzar y todo ese tipo de cosas. Eso para mí, fue muy interesante y fue un desafío. Porque por supuesto, hacer ejercicio utilizando un atuendo de aeróbics no es cualquier cosa.

Además, en los años ochenta no había espacios para hablar de sexismo, trastornos alimenticios o salud mental: “Siempre se trató como un tema muy de adolescentes y nunca se tomó en serio, como tantas cosas con la condición femenina. Actualmente hay un lenguaje específico en el que mucho más claro del tema. Pero en ese entonces, ella (Sheila) no tenía ese espacio para ir a buscar ayuda. Y como cualquier buen adicto, cada vez que esto pasaba, sería la última vez y decía: ‘Esa sería la última vez. Ahora me siento mejor, ahora sé lo que tengo que hacer’.

Es muy peligroso. Y Craig Gillespie, nuestro increíble director y productor del programa piloto, hizo un llamado de atención tan visual a esa adicción, que era muy específica, y utilizó otro lenguaje y había una urgencia en el sentido de desesperación en el que Sheila está. Y es que, encontramos un verdadero punto de ruptura con la enfermedad. Y luego, obviamente, a medida que avanza, la vemos tratando de abrirse camino”.

El reparto de ‘Physical’ está compuesto por Rose Byrne como Sheila Rubin, Rory Scovel interpreta a su esposo Danny Rubin, Grace Kelly Quigley como su hija Maya, Della Saba es la instructora de aeróbics Bunny y Paul Sparks como John Breem, un hombre de negocios local famoso. La serie estrena sus primeros tres capítulos este 18 de Junio y posteriormente estrenará un capítulo más a la semana.

