¿Ojo por ojo? El internet está pidiendo que despidan a Amber Heard de ‘Aquaman’

En las últimas semanas, el nombre de Johnny Depp ha estado envuelto en la polémica, pues el actor y una de las figuras más grandes de Hollywood aún tiene un montón de problemas con su exesposa, la también actriz, Amber Heard. Sin embargo, miles de personas en internet están exigiendo que la despidan de la secuela Aquaman y deje de ser Mera, pero antes de llegar a ese punto, hagamos un breve recuento de lo que ha pasado entre ellos.

Como recordarán, todo el rollo entre este par viene desde 2018 cuando después de dos años de matrimonio, la actriz decidió levantar una demanda de divorcio en contra de Depp. En ella, Heard alegaba violencia física y psicológica de su parte; y hasta mostró una serie de fotografías que demostrarían estos hechos. En la demanda exigía manutención, lo cual Depp negó, pero el problema escaló hasta que los medios de comunicación comenzaron a cubrir lo que pasaba entre ellos.

Los medios se meten en la relación

Periódicos como The Washington Post publicaron artículos donde describían la relación de Amber Heard y Johnny Depp, cosa que el actor de Piratas del Caribe no tomó nada bien. Es por eso que a principios de 2019, Depp demandó a su exesposa por 50 millones de dólares por difamación, además en un giro inesperado, él también alegó que Heard había sido la agresora y su equipo legal publicó pruebas de todas estas acusaciones.

Pero recientemente, Johnny Depp se enfrentó a otro problema, pues además de The Washington Post, otro de los medios que habló sobre su relación fue The Sun. En 2018, ellos redactaron una nota donde aseguraban que él era “un golpeador de esposas”, que no le hizo gracia al actor, y de inmediato lanzó una demanda en contra de la tabloide británico que fue atendida hasta el pasado 7 de julio de 2020.

Johnny Depp pierde la batalla legal

Después de presentarse 16 días a la corte y tras mostrar un montón de evidencias por ambas partes, la ley del Reino Unido llegó a un veredicto. El juez Andrew Nicol, dijo que lo que publicó The Sun en 2018, es “substancialmente cierto” y lo respalda toda la evidencia que se mostró durante el juicio –apoyado por Amber Heard–, dándole la razón al medio y poniendo a Depp en medio del ojo del huracán.

Los fans del actor de inmediato mostraron su apoyo en redes sociales, pero la presión mediática en su contra no se hizo esperar. Este 6 de noviembre, Johnny Depp publicó una carta donde le informaba al mundo que dejaría de ser Gellert Grindelwald y por lo mismo, abandonaría la producción de la tercera cinta de Animales fantástico y dónde encontrarlos. porque Warner Bros. le pidió ‘renunciar’ al personaje.

En redes sociales quieren que despidan a Amber Heard

Ante esta noticia, miles de personas utilizaron sus redes sociales para hablar sobre el tema. La mayoría apoyó una vez más a Johnny Depp, pero además de esto le está exigiendo a Warner Bros. (que también produce las cintas del spin-off de Harry Potter) que, así como le hicieron con el actor, también le den las gracias a Amber Heard y así, deje de interpretar a Mera, el interés amoroso de Aquaman –a.k.a Jason Momoa– en la secuela que ya se encuentra en producción desde hace algunos años.

Por ahí, algunas personas abrieron una petición en línea donde están solicitando firmas para que la casa productora tome cartas en el asunto, pero hasta el momento de redactar esta nota, no han dicho nada al respecto. Al final, no sabemos si la compañía cederá ante la presión masiva para que despidan a Heard, sólo el tiempo lo dirá. Pero acá les dejamos lo que el internet está hablando al respecto.

Estas son algunas reacciones

