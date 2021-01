Plan de fin de semana: 5 películas francesas para ver completamente gratis

No hay nada mejor que llegar al fin de semana con una buena dosis de recomendaciones para ver. Y eso es lo que encontrarán en esta nota… pero no, no les armamos un listado de películas para ver en streaming, sino filmes franceses que llegan a México a partir del My French Film Festival.

Sabemos que todos tenemos una inclinación por el cine francés, y una vez al año siempre llega un tour que nos presenta las nuevas propuestas del país, pero ahora también eso lo hace el Festival de Cine Francés, y vaya que las películas son grandiosas, innovadoras sin perder de vista los clásicos.

Así que nos echamos un clavado con algunas de estas películas, y encontramos cinco imperdibles que sí o sí debes ver… ¿Y lo mejor? Es que están completamente gratis y para verse de manera inmediata. Así que no hay excusas y disfruten.

Nota: En la parte superior derecha de cada video, verán un icono de “Settings menu” donde podrán activar los subtítulos en español.

Orfeo

Para arrancar, un filme clásico de uno de los más grandes artistas franceses: Jean Cocteau, quien no sólo intervino en la literatura y la poesía, sino en el cine. Una de sus obras más conocidas, es Orphée de 1950, en la cual conocemos a un poeta parisino que parece debatirse por el obsesivo amor hacia su propia muerte. Aquí, es interpretada por una hermosa Princesa que le revela un viaje iniciático que deja de lado la interpretación política.

Beauty Boys

Por un lado está Leo, quien esta obsesionado con la cultura drag junto a uno de sus amigos y su ejemplo a seguir, Cookie. Y del otro lado, está su hermano, un macho que lo considera un maricón, pero que en el fondo, lo envidia por su capacidad de buscar al autenticidad a costa del peligro que esto representa en un pequeño pueblo francés.

Destello fugaz

Solemos pensar que el mundo de los vivos, o la idea de [email protected] mismos, está alejada de la del mundo de [email protected] que se fueron. Pero no, están más conectadas al tratarse, en ambos casos, en espíritus/almas que buscan consuelo en un camino que nunca es fácil recorrer.

Esta es la premisa de Burning Ghost de Stéphane Batut de 2019, un retrato bello y alentador sobre un espíritu encargado de llevar almas a “otro mundo”.

First Goodbyes

Un viaje de ida, pero no de vuelta. Esta cortometraje de 2019 de Mathilde Profit, nos muestra a un padre y su hija en su camino a París para que ella empiece con sus estudios. Después de eso, ninguna volverá… y no en un sentido literal, sino emocional. El primer recorrido de ambos en un auto, y el último como una hija que depende de su padre.

Mereces un amor

Mereces un amor es el debut Hafsia Herzi como directora, y al tratarse de una historia tan personal, decidió ponerse también frente a la cámara con un personaje que enfrenta algo ya conocido: la infidelidad, la confusión del desamor, y la búsqueda de uno mismo a través de la soledad. Sin embargo, esta cinta destaca de entre las demás a partir de que no siempre es “obligatoria” esa redención frente al amor… sino todo lo contrario.