OJO ACÁ: Este es el plan para sobrevivir el domingo si no le vas a entrar al Super Bowl

Esta todo listo para el Super Bowl LVI y el mundo mantendrá los ojos puestos en el emparrillado para ver cómo se define el juego entre los Cincinnati Bengals y Los Ángeles Rams. Además, el show de medio tiempo promete ser uno de los más llamativos de la historia al tener a Dr. Dre, Eminem, Snoop Dogg, Mary J. Blige y Kendrick Lamar como los encargados de detonar la tarima.

Sin embargo, aún con todo eso, hay quienes de plano no se sienten muy entusiasmados con el evento. Si eres una de esas personas, te entendemos: no es de a fuerza que a uno le guste el fútbol americano y se tenga que chutar toda la jornada entera de viendo o hablando del juego. Así que si no tienen plan para el dominguito, acá les dejamos algunas recomendaciones con música, pelis, series y más cosas que pueden disfrutar mientras los demás miran el partido.

Algunas pelis para el domingo

Échate un clavado a My French Film Festival

Desde mediados de enero, My French Film Festival comenzó sus actividades y cerrarán la edición 2022 el próximo 14 de febrero. Así que si de plano le van a entrar al Super Bowl, todavía tiene la oportunidad de ver una buena película totalmente gratis en las plataformas de internet del festival (POR ACÁ les contamos más sobre cómo está la organización y todo).

Aquí en el sitio, ya les recomendamos las cintas Playlist y Médico de noche, que sin duda son una muy buena opción para ver en la comodidad de su computadora. Pero también podrán encontrar otras opciones chidas como Al abordaje, El amor cortés, Bajo los cielos de Líbano, Astralium y más. ACÁ encuentran todas las cintas, reiteramos, TOTALMENTE GRATIS.

Ma Rainey’s Black Bottom

Para ver en: Netflix

Una de las mejores películas del 2020 de lejos y la última actuación que nos dejó Chadwick Boseman. Ma Rainey (Viola Davis) se prepara para grabar un disco con todo su equipo, pero se enfrenta a que uno de sus trompetistas (interpretado por Boseman) quiere seguir sus sueños de manera individual y a partir de ahí, la tensiones aumentan un poco. Sin duda, una película dramática para disfrutar.

The Lost Daughter

Para ver en: Netflix

Esta película no se cansó de arrasar la temporada de festivales del 2021 y para el 2022, se anda perfilando dentro de tres categorías en los Oscars a Mejor Actriz (Olivia Colman), Mejor Actriz de Reparto (Jessie Buckley) y Mejor Guión Adaptado (Maggie Gyllenhaal).

La historia se basa en el libro de Elena Ferrante y nos muestra la historia de una maestra de literatura de 40 años que ha decidido tomar unas vacaciones en Grecia. Ella se muestra como una mujer solitaria y pronto, cuando conoce a una familia en el lugar, se obsesiona con la madre y su hija, lo que le hace recordar su complicada maternidad en la juventud. El final los dejará pensando.

Los Mitchell vs Las Máquinas

Para ver en: Netflix

También esta película anda buscando pasar por encima de las películas de Disney y Pixar para llevarse el Oscar a Mejor Película Animada. Habrá que ver si lo logra y aunque no lo haga, debemos destacar que es una cinta bastante entretenida y con un trabajo de animación muy llamativo. No se arrepentirán de ver esta joya.

Uncut Gems

Para ver en: Netflix

Sí, Adam Sandler es conocido por enfocarse en lo cómico a lo largo de su carrera, pero esta película es la muestra de que si le entra al drama y a los thriller intensos, lo hace de maravilla. Fue una de las grandes sorpresas del 2019 y en ella, vemos a un vendedor de joyas adicto a las apuestas que se mete en problemas con prestamistas y bueno, las cosas no van a salir muy bien que digamos.

Rey Richard

Para ver en: HBO Max

Siguiendo por la linea de las películas nominadas por la Academia, ya pueden ver en HBO Max King Richard con la actuación destacada de Will Smith, que buscará llevarse la estatuilla. Una cinta inspiradora, coinciden muchos expertos, que nos muestra el camino de las hermanas Serena y Venus Williams en su juventud bajo el manto de su padre, quien busca la manera de llevarlas a convertirse en las mejores del mundo del tenis.

Dune

Para ver en: HBO Max

Luego de mucho tiempo de espera y como una de las cintas de ciencia ficción más esperadas de los últimos años, Dune por fin está disponible en HBO Max para quien no haya tenido la oportunidad de verla en el cine. La historia, los efectos visuales, la música… todo acompaña perfecto la aventura de la Casa Atreides, sus aliados y sus enemigos. POR ACÁ nuestra entrevista con el elenco.

Good Will Hunting

Para ver en: HBO Max

La película que terminó por consagrar a Matt Damon y Ben Affleck, y que nos regaló una conmovedora actuación de Robin Williams para hacerlo brillar fuera de la comedia. Will, un chico con una inteligencia más allá de promedio, no sabe qué hacer y hacia dónde dirigir su vida: si seguir con un vida sencilla y apacible o aprovechar sus cualidades en una buena universidad. Un profesor (Williams) lo guiará en la situación y crearán un gran vínculo entre ellos.

Series

Archive 81

Para ver en: Netflix

Con una combinación de ciencia ficción y thriller psicológico, Archive 81 es una de las series de Netflix que en este 2022 se ha vuelto viral. Dan es un restaurador de videos al que le encomiendan una tarea por parte de un hombre muy rico llamado Dave. Sin embargo, nuestro protagonista pronto encuentra un secreto que lo obsesionará más allá de sus límites. Si no la han visto, este es el momento ideal. POR ACÁ les decimos por qué vale la pena echarle un ojo.

Inventando a Anna

Para ver en: Netflix

Esta serie acaba de llegar a la plataforma de streaming y en poco tiempo, se ha agregado al top 10. Aquí se nos presenta una historia basada en Anna Delvey, la mujer que estafo a sus amigos millonarios e instituciones bancarias para darse una vida casi de celebridad… y bueno, como se imaginarán, todo cae por su propio peso en esta historia imperdible.

The Afterparty

Para ver en: Apple TV+

Si eres de los que piensa que el misterio y la comedia no se llevan, entonces debes ver The Afterparty. Se trata de una serie en la que una detective debe esclarecer el asesinato de un cantante que había pasado el tiempo con sus antiguos amigos de la preparatoria en una reunión. La cosa se pone bastante buena cuando cada uno cuenta su versión de los hechos. POR ACÁ te dejamos nuestra entrevista con el elenco.

Dopesick

Para ver en: Star+

Michael Keaton no solo se rifa en el cine, sino también al momento de hacer televisión. En Dopesick, el actor protagoniza una historia sobre la crisis de los opioides en Estados Unidos y nos pone ante la ambición de una gran farmacéutica que ha desarrollado un fármaco que supuestamente no causa adicción. La gente de un pequeño pueblo lo comienza a tomar sin darse cuenta de las repercusiones que traerá y que en realidad, sí les está generando dependencia.

Discos para disfrutar

Earthling de Eddie Vedder

El también vocalista de Pearl Jam sigue explorando su faceta como solista y nos trae Earthling, un trabajo maduro y lleno de emotividad cargado además con un montón de colaboraciones geniales en las que participan Chad Smith de Red Hot Chili Peppers, Josh Klinghoffer, Stevie Wonder, Ringo Starr y Elton John.

AQUÍ pueden leer nuestra reseña y a continuación, les dejamos una buena rola del disco para que lo vayan calando.

The Dream de Alt-J

El 2022 está plagado de grandes regreso y uno de los más emocionantes es el de Alt-J, quienes rompen cinco años de ausencia con el disco The Dream. La banda ya había mostrado algunos adelantos como “U&ME”, “Hard Drive Gold” y “The Actor” que nos daban un aviso de lo genial que sería este material. Vayan a su servicio de streaming preferido y denle una escuchada que está bastante bueno.