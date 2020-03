Estamos en un momento interesante para el streaming de películas y series, pues muchas empresas están apostándole a este modelo de negocio, creando una verdadera guerra para ver quién es el que ofrece el mejor servicio aunque hay algunos que le llevan ventaja a los demás. Aún así parece que México será el terreno perfecto para que se den con todo y ahora llegará un nuevo contendiente, otra opción de entretenimiento que seguramente les interesará a todos los que les encanta maratonear, Pluto TV.

Esta es una plataforma que VIACOMCBS creó en 2013 que nació como un lugar en donde pudieran compartir contenido extra de sus canales, teniendo una enorme variedad de programas de televisión, series y documentales, básicamente es como ver la tele pero por internet. A principios de febrero anunciaron que llegarían a México, ofreciendo una gran cantidad de contenidos pero quizá el principal atractivo de esta nueva opción es que es completamente gratiiiis.

Sí, así como lo lees, Pluto TV es un servicio gratuito, o sea que no tienes que pagar absolutamente nada. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo es que esta plataforma no me cobra ni un solo pesito? Bueno, pues es muy fácil ya que funciona a través de publicidad, así que tendrás que echarte uno que otro comercial antes de ver el contenido que quieres. Unas por otras, ¿no? jiar jiar.

Por si esto fuera poco, también tendrá un catálogo de contenidos bastante interesante que está pensado especialmente para los consumidores mexas y de Latinoamérica, además se aliaron con 55 proveedores de servicios para aumentar las opciones, entre los que destacan CBS Studios, Nickelodeon, MTV, Paramount, Sony Pictures y hasta TV Azteca tendrá su propio espacio. Estas alianzas le darán chance a Pluto TV la transmisión en México de series como Daria, Naruto, MasterChef (el gringo), Anthony Bourdain: No Reservations, así como películas como Blue Valentine, Experta en Bodas y muchas más.

Este servicio lo podrás disfrutar a finales de marzo y a través de la aplicación oficial, la cual está disponible para el sistema operativo iOS y Android. Si quieren checar más detalles sobre esta plataforma, pueden hacerlo dándole click JUSTO POR ACÁ.