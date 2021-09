Así fue el poderoso discurso de Bong Joon Ho en el Festival de Venecia

Este miércoles 1 de septiembre arrancó la edición 78 del Festival Internacional de Cine de Venecia, una de las fiestas de cine más importantes del mundo. Este año, el director surcoreano Bong Joon-ho preside el jurado junto a grandes personajes de la industria como Alexander Nanau, Cynthia Erivo, Virginie Efira, Saverio Costanzo, Sarah Gadon y Chloé Zhao.

Zhao “vuelve” este 2021 después de haber estado en competencia el año pasado con Nomadland llevándose el León de Oro. Como recordamos, no estuvo de manera presencial, pero en esta edición hace su aparición como parte del jurado después de llevarse el Oscar a Mejor Director este 2021 y la estatuilla por Mejor Película.

Este año hay más de 20 filmes en competencia (AQUÍ la Selección oficial), entre los que destacan Madres paralelas de Pedro Almodóvar –película inaugural–; The Power of the Dog de Jane Campion; The Lost Daughter de Maggie Gyllenhaal –su debut como directora–;

Spencerde Pablo Larrain; The Card Counterde Paul Schrader; The Hand of Godde Paolo Sorrentino; y Sundown de Michel Franco. AQUÍ nuestra entrevista con el director mexicano por su regreso a Venecia.

El discurso de Bong Joon-ho en Venecia

Para abrir esta emocionante edición, Bong Joon-ho dio un poderoso discurso en el que dio un mensaje bastante directory conciso: el cine no está muerto y difícilmente el COVID-19 podría destruirlo.

“Pero viendo al pasado, parece que esto fue una prueba que mostró la fuerza del cine. Como director, no creo que la historia del cine y el cine por sí mismo puedan ser destruidos tan fácil. Entonces, el COVID se irá y el cine continuará“, dijo el director. Cuando le preguntaron sobre una supuesta metodología para seleccionar a la ganadora de este año, dijo, “Siento que no existe un criterio. Elegir cine que es hermoso y respetar el gusto de todos que puede ser distinto… Estamos listos para pelear hasta el último día”.

Bong Joon-ho se llevó la Palma de Oro en Cannes 2019 por Paraiste (Alejandro González Iñárritu fue el presidente del jurado en aquella edición). El filme recibió varias nominaciones a los premios Oscar incluido Mejor Director y Película, haciendo historia al llevarse esta última. ¿La razón? Se convirtió en el primer filme de habla no inglesa en llevarse el máximo galardón.

Venecia da un vistazo al futuro del cine

Las palabras del presidente vienen a partir de la incertidumbre que aún impera en la industria del cine por las afectaciones de la pandemia. Para empezar, los “daños” superficiales vienen en los enormes retrasos en las producciones que hicieron que el calendario de estrenos se moviera de tal manera que en 2020 se estrenaron poquísimas películas en el cine. A partir de esto, la experiencia fílmica cambió tanto para los creadores como para las audiencias, estas últimas obligadas a ver filmes desde las pantallas de sus hogares y a través de plataformas de streaming.

Esto abrió de nueva cuenta la intensa conversación en torno a la forma en la que se “ve” o se “consume” el cine. Es innegable las facilidades y el apoyo que ofrecieron las plataformas de streaming en una época en la que la sociedad se vio obligada a quedarse en casa, pero con la reapertura paulatina de los cines, y la presencia de estos festivales como el de Venecia, no hemos de olvidar que el cine es una experiencia, no un producto.

El Festival de Cine de Venecia entiende bastante bien esto, pues es uno de los festivales que permite que producciones de Netflix, por ejemplo, compitan por el León de Oro. Jane Campion y Sorrentino son el mejor ejemplo de esto: se amplía la demanda con una variedad más grande de filmes sin importar quién los produce. “No podemos pedirle a Netflix que produzca una película y espere 20 meses para sumarla a su catálogo“, dijo Alberto Barbera, director del Festival. Y menos en una época en la que las cosas siguen siendo complicadas.