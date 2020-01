Michelle Williams ha sido nominada cuatro veces a los premios de la Academia por destacados roles a lo largo de sus más de 20 años de carrera como actriz. Brokeback Mountain y Blue Valentine han sido de los más destacados. Ha aparecido en innumerables producciones fílmicas y series de televisión, y fue en esta industria donde se dio a conocer. A los 17 años formó parte del elenco principal de Dawson’s Creek… y es en la televisión, otra vez, donde vuelve a acaparar la atención gracias a su papel de Gwen Verdon en Fosse/Verdon junto a Sam Rockwell.

En septiembre de 2019, Williams se llevó un Emmy por su trabajo en esta serie, y la noche del 5 de enero, se llevó un Golden Globe a casa por este mismo personaje, protagonizando uno de los momentos más importantes de la ceremonia al dar un discurso sumamente poderoso y emotivo sobre los derechos de las mujeres, la libertad para tomar decisiones y su capacidad de votar a favor de sus intereses. Michelle Williams estuvo nominada en la categoría de Mejor Actriz en Serie Limitada o Película para la Televisión, y compitió contra Kaitlyn Dever por Unbelievable, Joey King por The Act, Helen Mirren por Catherine the Great y Merritt Wever por Unbelievable.

Cuando pasó a recibir su premio en los Golden Globes, la actriz dijo:

“Cuando pones esto en manos de alguien, sabes que las decisiones que toman como actor. Momento tras momento, escena tras escena, día tras día. Pero también sabes las decisiones que toma como persona. La educación que proyecta, su entrenamiento, las horas que le han dedicado. Estoy muy agradecida por el conocimiento que trae las decisiones que he tomado y estoy agradecida de vivir en una sociedad en la que las decisiones existen porque como mujeres y niñas, cosas les sucede a nuestros cuerpos que no son nuestra decisión.

He intentado de la mejor manera de vivir una vida bajo mis propios términos, y no sólo con la serie de eventos que me han sucedido. Sino una a la que puedo respaldar y reconocer mi letra. A veces algo confusa y complicada, otras precisa y con cuidados. Pero una que he escrito con mi propia mano. Y no pude haber hecho esto sin aplicar el derecho de una mujer a elegir y tomar sus propias decisiones. Para elegir cuándo tener mis hijos y con quién, cuando me sentí con el apoyo y capaz de tener un balance en nuestras vidas como todas las madres lo saben.

Ahora sé que mis decisiones podrían ser distintas a las suyas, pero gracias a Dios o a quien sea que recen, que vivimos en un país fundado en los principios se que soy libre de vivir mi propio destino y ustedes también lo son. Así que, mujeres de 18 a 118, cuando sea tiempo de votar, por favor háganlo a favor de sus intereses. Es lo que los hombres han estad haciendo por años, y es la razón por la que el mundo se parece tanto a ellos, pero no olviden que somos la mayoría de votantes en este país. Hagamos que luzca más como nosotras“.

Michelle Williams accepts The Golden Globe for Best Actress in a Limited Series or TV Movie. #GoldenGlobes pic.twitter.com/afS9Hkuoky — NBC Entertainment (@nbc) January 6, 2020

En 2004, Michelle Williams comenzó una relación con Heath Ledger después de haberse conocido en el set de Brokeback Mountain. En 2005 anunciaron que estaban esperando una hija, la primera de Williams. Sin embargo, la pareja se separó en 2007 después de tres años de relación. El resto es historia… Heath Ledger murió de una sobredosis en enero de 2008, dejando un enorme legado con su trabajo como actor, sobre todo en uno de sus últimos personajes, el de Joker en la trilogía de Batman de Christopher Nolan. Actualmente, Williams está esperando un hijo junto a Thomas Kail, director de teatro y ganador de un Tony. Se conocieron en el set de Fosse/Verdon.