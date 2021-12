¿El final? El poema de 1964 que revela los secretos de ‘Succession’

Es difícil decir quién es el protagonista de Succession. Depende de la persona a la que le preguntes y con cuál de los Roy, perversamente, se siente más fascinado. Habrá quien diga que Logan, al ser la cabeza de la familia, tome el puesto principal; otros se irán por Roman y su horrible persona; Shiv es terrible en su búsqueda por el poder, podría ser; mientras la mayoría se inclina por Kendall.

¿La razón de esta última respuesta? Kendall, interpretado por Jeremy Strong, siempre es la gota que derrama el vaso dentro de la frágil y violenta dinámica de los Roy. Kendall intentó remover a Logan como líder de Waystar, quiso comprar la compañía junto al peor enemigo de su padre, desobedeció su mandato y le volteó la traición en vivo, y en la tercera temporada, quiso destruir a su padre con un poder moral que carece.

Kendall, sin revelar spoilers, volvió a quedarse en el limbo de la aprobación de Logan y el miedo que él siente por su padre. La pregunta es: ¿qué sigue para Kendall y la familia Roy en la cuarta temporada? La respuesta podría estar en un poema de John Berryman

El poema de ‘Succession’

Berryman se llevó el Pulitzer en 1977 por 77 Dream Songs (1964), y uno de los más populares es “Dream Song 29”, el cual nos había dado pistas del camino que tomaría Succession en cada final, al menos así había sido en sus primeras dos temporadas y no fue la excepción con la tercera (la cual llegó a su fin el pasado 12 de diciembre).

Acá abajo les dejamos el poema del que estamos hablando para que entiendan un poco de qué va este texto:

There sat down, once, a thing on Henry’s heart

só heavy, if he had a hundred years

& more, & weeping, sleepless, in all them time

Henry could not make good.

Starts again always in Henry’s ears

the little cough somewhere, an odour, a chime.

And there is another thing he has in mind

like a grave Sienese face a thousand years

would fail to blur the still profiled reproach of. Ghastly,

with open eyes, he attends, blind.

All the bells say: too late. This is not for tears;

thinking.

But never did Henry, as he thought he did,

end anyone and hacks her body up

and hide the pieces, where they may be found.

He knows: he went over everyone, & nobody’s missing.

Often he reckons, in the dawn, them up.

Nobody is ever missing.

¿Qué significa?

El final de la primera temporada lleva como título “Nobody Is Ever Missing”, el cierre del poema que muchos creen va en relación al accidente en que se involucró Kendall en la boda de Shiv. Mientras buscaba drogas, se unió a un mesero (el cual fue humillado por Logan), con el que tuvo un accidente y del que Kendall salió con vida, pero su acompañante no.

El final de la segunda entrega de 2019 se titula “This Is Not for Tears”, el cual puede ir ligado a la forma en la que Kendall sería utilizado como chivo expiatorio por su padre y familia para tomar culpa en todas las acusaciones de violencia sexual alrededor de Waystar y los cruceros. Sin embargo, Kendall, en medio de la transmisión en vivo, le echó la culpa a su padre.