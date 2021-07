¡Por el poder de Grayskull! ‘Los Amos del Universo: Revelación’ estrenan tráiler oficial

Enciendan su lado ‘Vintage’ que Netflix liberó el tráiler oficial de ‘Los Amos del Universo: Revelación’. Nada más y nada menos que el reinicio de la serie de acción de la década de los 80’s, mostrando la nueva imagen del Príncipe Adam, Teela, Skeletor, el simpático ‘Orko’ y de todos los personajes que marcaron nuestra infancia. ¡Qué emoción!

El trabajo del cineasta Kevin Smith, quien brinca de los cómics a la animación con este reboot, es espectacular. Mantiene las características y poderes de los personajes originales, lo que es un homenaje a Roger Sweet, creador de ‘He-Man’. La infinidad de colores y la nueva perspectiva a partir de la animación computarizada, te encantarán.

Lo único malo es que, la serie solo contará con cinco episodios, lo que no nos será suficiente. Aunque la producción de ‘Amos del Universo’ ha prometido que será una serie animada innovadora, repleta de acción que mantendrá tanto a los fanáticos de siempre, como a las nuevas generaciones, al filo del asiento.

Skeletor, seguirá siendo el padre de ‘He-Man’

Definitivamente, el tráiler presentado el 2 de julio del 2021, juega con nuestros sentimientos, volver a ver la serie nuevamente, nos pega justo en la nostalgia. Sobra decir que volver a ver la imagen del ‘Castillo de Grayskull’ cuarenta años después, te sacará una sonrisa involuntaria y como si todo eso no tuviera el impacto necesario para quererla ver desde ahora, el soundrack que acompaña a ‘Los Amos del Universo’, es ‘Holding Out For a Heroe’ de Bony Tayler, canción que con trabajos nos pudimos sacar de la mente después de ‘Shreck’.

‘Los Amos del Universo: Revelación’, no pretende ser un remake, ni darle un giro a la historia buscando ganar más seguidores. Por el contrario, tal y como lo ha dicho Smith, como director de la serie, la nueva serie animada tomará como punto de partida la historia original. “Nuestro programa está configurado como el próximo episodio de la serie animada de los años 80 que se emitió entre 1983 y 1985. Es una continuación de esa historia. Estamos jugando con la mitología y los personajes originales, y revisando y profundizando en algunas de las historias no resueltas”, señaló Smith a Hollywood Rerporter.

Pero, como bien dicen por ahí, el tiempo no pasa en balde. Así que los creadores se esforzaron para dejar en claro que aunque la nueva serie tiene una continuidad, tanto los personajes como la propia producción vivieron su propio proceso de evolución a lo largo de este tiempo. “Podemos verlos participar no solo en el choque de espadas, sino en conversaciones mucho más profundas de lo que los habíamos visto antes. No es simplemente como si estos dos tipos (He-Man y Skeletor) hayan estado tratando de golpearse durante décadas”, añadió Kevin Smith.

El elenco y fecha de estreno

La producción respeta el argumento, pero dándole matices futuristas, lo que nos hace pensar que con la llegada de la serie animada, también se planea expandir la franquicia, pero eso solo nos lo dirá el tiempo. Eso sí, tendrán que afinar la vista, pues al menos el tráiler oficial fue presentado por ‘Netflix Latinoamérica’ en su idioma original con subtítulos en español. Pero, mientras se da a conocer el reparto de doblaje, sabemos que los ‘Amos del Universo’, cuenta con un elenco repleto de estrellas, comenzando por la voz de Mark Hamill como ‘Skeletor’, Lena Headey como ‘Evil-Lyn’.

Además, Chris Wood presta su voz tanto para interpretar tanto al Príncipe Adam, como en su conversión al ‘Amo del Universo’. Sarah Michelle Gellar como ‘Teela’, Liam Cunningham como ‘Man-At-Arms’, Henry Rollins como ‘Tri-Klops’, e incluso Alicia Silverstone, se ha involucrado en el proyecto para hacer la voz de ‘Queen Marlena’.

De tal manera que, ‘Los Amos del Universo’, comienza a partir del capítulo final de ‘He-Man’ y desde ahí construyeron una historia que sus creadores promocionan como una “carta de amor” para los fanáticos que siguieron la serie cuando eran niños. Lo mejor es que no tendremos que poner a prueba nuestra paciencia, pues la serie animada llega a Netflix el próximo 28 de julio del 2021. Y ya si quieres seguirte de filo, aquí te dejamos todos los estrenos que llegan a la plataforma en Julio.