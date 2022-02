¿Por qué debes ver ‘Señorita 89’, la nueva serie de Starzplay con Ilse Salas?

Señorita 89 es una serie mexicana, producida por Pablo Larraín, que forma parte de las originales de Starzplay (de hecho, es la primera en Latinoamérica). El título lo movieron como una historia que “cuestionaba” los concursos de belleza para revelar los horrores y consecuencias. Sin embargo, Señorita 89 es más que eso: es un análisis sobre el poder y cómo cualquier persona que lo tenga y pueda disponer de él, lo hará en beneficio propio.

Sí, el pretexto de la serie es un concurso de belleza que se da a finales de la década de los 80 para encontrar a la mujer más hermosa de México. Mujeres de cada estado, llegan a una hacienda conocida como La Encantada, para prepararse en un su camino. Ellas creen que les enseñarán las cosas más básicas, pero en realidad, serán sometidas a procedimientos quirúrgicos para que sean “perfectas”, y no suficiente con eso, también algunas de ellas se verán involucradas en una red de pornografía y trata.

Lucía Puenzo, conocida por cintas como XXY y series como La Jauría, tomó el mando de esta serie para presentar varias temáticas que se deben poner sobre la mesa como la cosificación del cuerpo femenino, cómo se reconoce su existencia en utilidad de alguien o algo más, el abuso de poder, la violencia sexual, la discriminación, los prejuicidos y la forma en la que las mujeres son sometidas para conseguir la perfección que creemos reconocer en la belleza.

Señorita 89, ¿quién es quién?

Elena (Ximena Romo)

Señorita 89 tiene como protagonista a Elena, una universitaria que está preparando su maestría centrada en la belleza. Por lo que decide sumarse al equipo que está en busca de Miss México, para demostrarle al mundo que estas mujeres no son sólo hermosas, sino que pueden ser inteligentes. Es así como llega a La Encantada para darle clases a las concursantes.

Elena llega llena de prejuicios pensando que son mujeres superficiales sin aspiraciones en la vida que no sean ser madres y cuidar de un hogar. Pero descubre que muchas de ellas, sobre todo porque se da cuenta que algunas no tuvieron opciones, y era estar ahí o someterse a otro tipo de violencia sin posibilidad de una salida.

Platicamos con Ximena Romo sobre la constante entre las series o películas que describimos como feministas. Pues estas siguen el mismo camino una y otra vez donde la sororidad se da por el hecho de ser mujeres. Y es algo que Señorita 89 no sigue porque todos estos personajes femeninos se unen porque han de sobrevivir, y sobre todo, porque no se dejan de sorprenderse unas a otras.

Plantea, como seria, una narrativa en la que no sólo las mujeres se reconocen porque son mujeres, sino porque son seres humanos. El personaje de Elena es el ejemplo perfecto de cómo desconfía de ellas, no se da tiempo de conocerlas en un inicio. Y ellas, se ven como enemigas, se juzgan constantemente. Y entre esas diferencias, ponen por encima la experiencia humana.

Ximena Romo: Me encanta que lo digas porque yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Hay una feminista que dice que el feminismo no es algo que puedes añadir a tu vida, el feminismo es una cosa completamente diferente y tenemos que empezar a pensar en todo lo que hemos aprendido, para desaprenderlo y entonces sí cambiar por completo. Creo que tienes toda la razón. En el patriarcado se nos exige a las mujeres que tenemos que ser buenas, que nos tenemos que llevar con todo el mundo y entonces, a veces se confunde el feminismo con decir, “Ay, pero es que todos nos llevamos bien sólo por el hecho de qué somos mujeres”, y en realidad no. Las mujeres somos diferentes y podemos estar en desacuerdo y podemos ver las cosas de manera diferente. Lo que me encanta de esta serie es que justo tiene ese discurso detrás. Estas mujeres no necesariamente son compañeras que se están llevando bien y que sólo por el hecho de ser mujeres se juntan, sino que las circunstancias las llevan a depender las unas de las otras y a darse cuenta de que solamente juntas van a poder sobrevivir. Al mismo tiempo todas son diferentes, pueden tener sus desacuerdos, algunas pueden jugar otros juegos y es interesante cómo el mismo sistema en el que están, las hacen actuar de ciertas formas. Creo que eso tiene que ver con que son mujeres las que están detrás del proyecto, son mujeres las que se están cuestionando cuáles son las historias que se tienen que estar contando sobre nosotras y cómo las tenemos que estar contando para acercarse más a la realidad del ser humano, más allá del género.

Concepción (Ilse Salas)

Concepción es la líder de este proyecto. Es una mujer impresionante en todas sus formas. Es hermosa, es elegante, es culta y viene de una familia poderosa (su hermano quiere postularse como el próximo candidato del partido para la presidencia). Junto a su esposo (el actor chileno Marcelo Alonso), “perfecciona” a estas mujeres.

Este personaje con Ilse Salas es uno de los más interesantes porque es una mujer que rechaza tanto la narrativa de la victimización, al grado de que se convierte en victimario. Esta lucha constante contra el sistema, de alguna forma la envuelve para ejercer un poder y dominio que quizá es más sútil, pero siguen ejerciendo en ella. ¿Cómo? Sólo puedo opinar en ciertas cosas y sólo puede ejercer cierto poder hacia otra mujeres.

Ilse Salas: Justo tiene que ver mucho con la época y cómo planteamos construirla, todo el trabajo de construcción de personaje viene del papel y del trabajo con las directoras directamente, particularmente con Lucia que fue con quien más intercambié ideas antes de empezar a grabar. Decíamos que era una mujer sumamente masculinizada. Pero insistimos en que tenía que ser contradictoria todo el tiempo, por lo tanto, su apariencia es hiper femenina. Se lamenta del poder que ejercen sobre ella, pero ella es al mismo tiempo ese macho, como uno más de lo que los rodean. También está buscando un lugar para ubicarse en una época donde no se conseguía espacio. Se está moviendo entre tiburones, entre políticos, entre empresarios con muchísimo dinero y acaba siendo uno de ellos. Pero lo que a mí me parece interesante es que no es una psicópata insensible. Entonces, la relación con las chicas no nada más podría ser de verdugo, tenía que haber algo que le hiciera remover la conciencia, tener remordimientos, tener contradicciones todo el tiempo.

Dolores (Bárbara López)

Dolores es Miss Guerrero. Es la favorita entre las concursantes porque es hermosa, y tiene experiencia, pues toda su vida fue preparada para salir de Acapulco y convertirse en Miss México. Pero esto también ha traído consecuencias fatales para ella al convertirse en víctima de violencia sexual entre hombres podersosos (patrocinadores) y sobrellevar las circunstancias consumiendo drogas.

Dolores sabe en qué aguas se mueve, pero eso no signifca que no se pueda mostrar vulnerable. Pero cuando las cosas se comienzan a poner feas para ella y otras dos de sus compañeras, Miss Chihuahua y Oaxaca, es que toma las riendas para ella recibir los golpes más feos. Y eso la convierte en la parte central de la historia: se asume responsable de ellas para protegerlas.

Bárbara López: Sí, sí, sí. Creo que la unión que se da entre las chicas es, como dices, algo mucho más genuino, que va mucho más allá de un concepto contemporáneo, como es ahorita la sororidad, en el sentido de cómo lo entendemos. Creo que la serie sí lo vemos, como dices, como sobrevivientes que no les queda más que otra que ayudarse, a las otras, y eso es lo que me gusta del personaje de Dolores. Creo que Dolores entra pensando que se quiere salvar a sí misma y está dispuesta a dar lo que sea y arriesgar lo que sea con tal de salvarse. Pero se da cuenta de que vale más la pena… no sé, arriesga su vida para salvar la vida de los demás. Un poco se rinde también, en el proceso, pero encuentra satisfacción en sus compañeras.

Isabel (Natasha Dupeyron)

Isabel es Miss Yucatán. Toda su vida ha buscado competir, pero sólo le han permitido hacerlo contra mujeres y en actividades que correspondan al de una señorita de sociedad que en su futuro debe buscar un buen marido y un hogar de ensueño. Isabel fantasea con eso, pero antes, quiere demostrarle al mundo y a ella misma que puede hacer algo más si es que se lo propone. Por eso entra a esta competencia.

Cuando platicamos con Natasha Duperyon, mencionamos la temporalidad de la serie, la cual está ambientada en la década de los 80. ¿Por qué la serie debe suceder en el pasado y está bien que ocurra en el pasado hace más de 30 años? En parte, esto tiene que ver con algo que dice Isabel en la serie: “Sólo existe lo que tienes enfrente. Nada de lo que quedó atrás es real”.

Natasha Dupeyron: Sí creemos que no sigue pasando, estamos en una fantasía. Si alguien piensa que lo que pasó en el 89 ya no pasa hoy, creo que vive en una película y debería compartirla con todas las personas. Todos los temas que toca la serie pasan hoy en día: la violencia hacia las mujeres, la violencia sexual, la discriminación hacia la maternidad, las personas que no creen en la sororidad, y podría seguir eternamente… Las adicciones, la violencia a cosificación de las mujeres. Todo eso sigue pasando, y creo que es un pretexto perfecto ponerlo hace mucho tiempo y darnos cuenta de que seguimos siendo unos cavernícolas haciendo las mismas tonterías hoy. De hecho creo que llega en un momento perfecto, que es antes del 8 de marzo, que es, ¿por qué se marcha? Bueno, ve Señorita 89 y eso sigue pasando hoy. Creo que es un pretexto perfecto para decirnos que han pasado un montón de años y sigues portándote a la misma manera.

Ángeles (Coty Camacho)

Ángeles en Miss Oaxaca. De último momento logra entrar al concuros después de que la representante de Oaxaca tuviera que dejar el puesto. Ángeles es, en realidad, el personaje más interesante de entre todos porque es una madre soltera. Es una madre entre mujeres que no se pueden permitir la maternidad. Y no porque no quieran, sino porque no pueden, pues perderían el valor que las llevó ahí: su cuerpo.

Señorita 89 pone sobre la mesa algo de lo que no se habla mucho, y es esta idea de que la maternidad es contraria a la belleza, y cuando sucede eso, se ha de castigar al cuerpo: un cuerpo al que le pueden salir estrías, manchas, granos, perder cabello, o no volver a su forma. Y eso nos han dicho que no es bello.

Coty Camacho: Tenemos una contradicción hoy en día con la maternidad, porque justo si eres joven se te pide la virginidad, el cuerpo hegemónico. Pero si pasa cierta edad, te piden ser madre, porque si no ya estás dejada, no sirves como mujer. Entonces hay una contradicción muy grande en esta sociedad donde o te piden ser una madre abnegada o no te permiten abortar si decides interrumpir tu embarazo porque sabes que no lo quieres o porque no puedes hacerlo. ¿Qué pasa con Ángeles en Señorita 89? Ella decide ser madre, es una madre soltera en un México en el que todavía las madres solteras tienen que seguir cargando el peso de una familia, donde las paternidades ausentes siguen vigentes y justo se le está juzgando por no tener cuerpo perfecto. Hay mucha violencia sobre los cuerpos, mucha violencia sobre el pensamiento que ella ejerce y sobre todo, creo que ella tiene un valor que es, “tengo que sobrevivir por mí y por mi familia”. Entonces, creo que la belleza no va a lo corporal, va hacia lo mental y hacia las actitudes o acciones que puedes tomar.

Jocelyn (Leidi Gutiérrez)

Jocelyn es Miss Chihuahua. Entra al mundo de los concursos de belleza mientras trabaja en una maquiladora. Es la más bonita entre sus compañeras, por lo que el dueño de la empresa la elige para que le dé a la región un espacio entre los concursos de belleza hasta que llega a representar a Chihuahua. Su patrocinador constantemente la amenaza para que gane el concurso.

Las cosas cambian para Jocelyn cuando su hermana menor desaparece. Pero algunas de sus amigas la convencen para que se quede, pues con un micrófono y una cámara enfrente, puede hacer más que regresando a su hogar a ver si las autoridades quieren hacer algo. Este personaje interpretado por Leidi Guitiérrez, en términos muy simples, se puede describir como ingenua.

Es dulce en su forma de hablar, de moverse. de ser. Y pensamos que es inocente porque no entiende el juego en el que está. Sin embargo, plantea una idea interesante en la que pierde esa narrativa cuando se trata de arriesgar tu vida en camino a tu trabajo, o la explotación laboral. Y ahí no es ingenua. Ella es el mejor ejemplo de algo que viven todas: reconocer circunstancias horribles para descubrir que hay muchos matices entre las tragedias.