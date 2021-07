Y a todo esto, ¿por qué Humberto Vélez dejó de ser la voz de Homero Simpson?

Vaya que el 2021 nos ha dejado con el ojo cuadrado para bien, pues están pasando muchas cosas que jamás vimos venir. Por supuesto que aquí también entra el mundo del entretenimiento –específicamente Disney–, que nos presentó un crossover espectacular entre dos de sus franquicias más importantes: Los Simpson y Marvel. Sin embargo, al menos en Latinoamérica, la noticia fue que Humberto Vélez volvió a prestar su voz a Homero Simpson.

El 7 de julio se estrenó en Disney+ el corto The Good, The Bart and The Loki, en donde vemos a la versión animada del Dios de las Mentiras –interpretado en inglés por el mismísimo Tom Hiddleston– siendo desterrado al pueblo de Springfield y “enfrentándose” a los Avengers de la ciudad (si quieren conocer más detalles les dejamos ACÁ la entrevista con el productor ejecutivo de la serie, Al Jean). Un verdadero choque de proporciones colosales de la cultura pop.

Humberto Vélez volvió a ser Homero Simpson

Hasta ahí todo iba bien, pero todos los fanáticos mexas de Los Simpson nos emocionamos cuando escuchamos una vez más a Humberto Vélez dándole voz al patriarca de la familia. Por supuesto que en un principio no podíamos creerlo y hasta pensamos que era una mala broma de nuestras mentes, pero el checar los créditos del cortometraje pudimos corroborar que en efecto, él era quien había doblado a Homero Simpson para Latinoamérica.

Y no solo eso, pues además de Humberto, Patricia Acevedo y Claudia Motta también regresaron al elenco de voces para interpretar una vez más a Lisa y Bart respectivamente. Sin embargo, y aunque todavía no confirman si los tres actores volverán para las siguientes temporadas –pues Marina Huerta, quien interpretó al Barto en un inicio se despidió del personaje–, la historia y el por qué Vélez dejó a Homero es sumamente compleja.

El pleito entre la ANDA y la empresa de doblaje

Como recordarán, Humberto Vélez prestó su voz para Homero Simpson desde la temporada 1 hasta la 15. Para ser exactos, fue en 2004 cuando las cosas se complicaron entre la Asociación Nacional de Actores (ANDA) y la empresa que se encargaba de doblar la serie animada, Grabaciones y Doblajes Internacionales, pues se habían roto las pláticas para renovar el contrato colectivo de trabajo de todos los actores que trabajaban en la serie.

En entrevista para La Jornada, el propio Humberto mencionó en aquel momento que la ruptura entre la asociación y la compañía de dobla era porque esta última no podía aceptar una cláusula de exclusividad con la ANDA, pues requería contratar a actores no sindicalizados por el alto número de series que dobla a nuestro idioma, o en otros casos, los productores de una película exigen a una persona específica no afiliada a la asociación para interpretar un papel.

“La misma ANDA reconoce que esta cláusula ya no es operante, pues el sindicato no alcanza a cubrir las necesidades de tantas empresas (de doblaje) que hay, porque ya no todos los actores se afilian y los hay independientes, las condiciones laborales han cambiado”, declaró Vélez sobre esta situación.

La “solución” que encontraron al problema

Para no hacerles el cuento más largo, como una solución y desobediencia a la ANDA, la empresa Grabaciones y Doblajes Internacionales –hoy conocida como New Art Dub– reclutó a un nuevo elenco en español para Los Simpson, y junto a este reparto de voces comenzaron a grabar la temporada 16. Esto por supuesto que desconcertó al medio del doblaje, pues de repente, Humberto Vélez dejó su personaje más icónico.

Pero Vélez y Homero Simpson no fueron los únicos que la sufrieron y gacho por esta decisión, pues Claudia Mota (quien interpretaba a Bart), Nancy McKenzie (Marge), Patricia Acevedo (Lisa) y Gabriel Chávez (El Señor Burns) también fueron reemplazados para evitarse la fatiga de discutir con la ANDA y aceptar sus cláusulas. De un momento para otro, los actores de doblaje se quedaron sin trabajo y no podían hacer algo al respecto.

Humberto y Homero se reencontraron

Por su parte, Humberto Vélez continuó prestando su voz en producciones importantes como The Sopranos, Lost, Game of Thrones, Disenchantment –que también es de Matt Groening– y muchas más, donde tuvo personajes protagonistas y pequeños. Sin embargo, y gracias a los fans que no dejaron morir el legado de este actor como Homero Simpson, de unos años para acá ganó un montón de reconocimiento en México y Latinoamérica por su trabajo en Los Simpson.

15 años después de toda esta bronca en la que tanto él como sus compañeros simplemente estuvieron embarrados, Humberto, Claudia y Patricia regresaron para interpretar a estos personajazos tan entrañables en el crossover con Marvel. Y a pesar de que el futuro es incierto y no sabemos si los tres regresarán para doblar las nuevas temporadas de la serie (porque ya sabemos que vienen dos entregas más), escucharlos una vez más en el corto de Marvel nos hizo el día, el mes y hasta el año.