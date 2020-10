Acá te contamos por qué debes ir a la exposición ‘English for Foreigners’ en el Museo Tamayo

#AdoptaUnMuseo es una iniciativa de sopitas.com en conjunto con algunos recintos como el Museo Tamayo para recuperar su valor en medio de una pandemia.

Antes de cerrar sus puertas por la crisis sanitaria, el Museo Tamayo tenía preparadas varias exposiciones a lo largo de 2020. Una de las más destacadas, sin duda, era English for Foreigners, una exposición biográfica de Stephen Prina que construye una saga que comenzó en 2015 con galesburg, illinois+.

Esa primera exposición representaba un reconocimiento al lugar de origen del artista nacido en Illinois en 1954. Y ahora, con English for Foreigners, hace un ejercicio extraordinario de la memoria para conversar con la figura del padre, específicamente la suya. Y lo hace a partir de un libro que Stephen heredó de su padre, el Second Book in English for Foreigners in Evening Schools de Frederick Houghton.

Pietro y Stephen Prina: un idioma para aprender

Stephen Prina es un ciudadano americano, pero su padre fue un migrante italiano que llegó a Estados Unidos en 1923. Nacido en Piamonte, el padre de Prina llamado Pietro, llegó al país de las oportunidades en busca del famoso sueño americano: dejó atrás su familia, su hogar, su idioma. Tuvo que aprender uno nuevo y este libro, y ahora esta exposición, es la prueba de un migrante que aprendió a integrarse en un lugar desconocido.

Un extraño en tierras a veces enemigas, es la primera idea de la exposición English for Foreigners, la cual revela el trabajo de Pietro en convertirse un ciudadano 100 por ciento americano, dejando atrás una nación que en algún punto resguardó todos los intereses contrarios a su nuevo hogar: el fascismo.

De este modo, English for Foreigners presenta imágenes de aquel libro con algunas notas de Pietro. También es la representación del mundo conocido por Stephen Prina a partir de la decisión de su padre de ser artista. Es decir, hay obras de Prina como una escultura de madera y tela, y un óleo.

De fondo hay música, y no la que imaginamos, sino el himno del Partido Nacional Fascista y la popular canción de la resistencia italiana, el “Bella Ciao”. Como una forma de honrar a su padre, Prina también compuso algunas piezas musicales con base en las anotaciones de su padre.

¿Hasta cuándo puedo ver ‘English for Foreigners’ en el Museo Tamayo?

El 25 de octubre es el último día para visitar English for Foreigners. Así que son pocas semanas para darse una vuelta y conocer esta segunda “entrega” de Stephen Prina en la que hace un recorrido íntimo por su vida, su familia, su identidad y memoria.

Si aún no estás convencido, acá te dejamos un audio de Andrés Valtierra, curador del Museo Tamayo, y quien nos cuenta por qué debemos visitar esta exposición. En realidad, este audio es como una visita guiada que invita a darse una vuelta por el Museo.

Ubicación y horarios del Museo Tamayo

El Museo Tamayo se encuentra en Paseo de la Reforma 51. Bosque de Chapultepec en la Miguel Hidalgo. Después de un periodo inactivo por la crisis sanitaria, logró abrir sus puertas para continuar con sus distintas actividades, además de servir como un espacio de conversaciones sobre arte nacional e internacional que no podemos perder de vista, sobre todo durante un periodo de incertidumbre como el que vivimos.

Los horarios son los siguientes:

Martes – domingo

11:00 am – 5:00 pm

Para más información sobre horarios, visitas guiadas, colecciones, exposiciones actuales y próximas, y más, accede a este ENLACE.