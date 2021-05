Los Golden Globes están en la cuerda floja una vez más. Si de plano no saben por qué, acá se los resumimos: la HFPA (Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood), encargados de los Globos de Oro, se metieron en un lío por falta de representación entre sus miembros (apenas 87 personas), por lo que fueron acusados de racismo y discriminación.

Hace unos días, ante la presión de los grandes estudios, la HFPA anunció que haría muchos cambios estructurales que promoverían la inclusión y representación entre sus miembros. Porque sí, esta asociación “extranjera”, lo que menos presentaba era diversidad, y para que se den una idea: no hay ni un sólo miembro afrodescendiente.

Sin embargo, estas nuevas medidas, parece que no serán suficientes, pues NBC acaba de anunciar que no transmitirá los Golden Globes de 2022, pues suponen que “un cambio de esta magnitud toma mucho tiempo y trabajo, y creemos que la HFPA necesita tiempo para hacerlo bien“.

NBC podría regresar hasta 2023

En un comunicado, la cadena NBC anunció que creen que la HFPA quiere, de verdad, reformar su estructura, pero como mencionamos, necesita tiempo y no creen que todo quede listo para 2022. Por lo que anunciaron que el próximo año, no transmitirán el evento, esperando así “estar en posición para transmitirlo en enero de 2023“.

Hasta ahorita, eso es lo único que se sabe, y la Asociación no ha respondido ante este comunicado ni ha manifestado una posición al respecto. Esto, sin duda, es un duro golpe para los Golden Globes, los cuales han estado en la mira desde principios de 2021 a partir de que se reveló que algunos miembros de la HFPA, todos blancos, obtuvieron ciertos beneficios a cambio de nominar una producción…

¿Se acuerdan de la controversia de Emily in Paris? Acá les contamos todo.

Emily in Paris y el viaje de la HFPA

Cuando se anunciaron los nominados a los Golden Globes de 2021, hubo varias sorpresas bastante cuestionables. Entre ellas (además de la nominación de James Corden a Mejor Actor), las dos nominaciones para Emily in Paris en las categorías de Mejor Serie de Comedia y Mejor Actriz en una Serie de Comedia para Lily Collins.

Después de que se revelaran las nominaciones, si filtró información sobre una demanda de un periodista noruego, Kjersti Flaa, contra la Asociación. Aquí se reporta que se le negó la membresía, de acuerdo con él, por una estructura que sólo obedecía a la corrupción de sus miembros y una especie de monopolio periodístico dentro de la industria. La demanda fue desestimada y las cosas siguieron su curso.

La controversia, en realidad, comenzó cuando nos enteramos que unos 30 miembros de la HFPA, habían viajado a París para visitar el set de Emily in Paris. Paramount Network (Netflix todavía no adquiría los derechos), se reportó, les dio una experiencia de lujo. Después de las nominaciones, la misma guionista de la serie dijo que le sorprendía que su serie estuviera nominada, pero hayan dejado de lado una gran historia como la de Michaela Coel con I May Destroy You.

Luego, miembros anónimos soltaron la sopa de que había ciertas cuotas para que películas y series recibieran nominaciones en ciertas categorías y un porcentaje más alto si la producción resultaba ganadora. El Los Angeles Times publicó un extenso reportaje sobre la corrupción detrás de los Golden Globes y se los dejamos AQUÍ.

#TimesUpGlobes

Un par de días antes de la ceremonia de los Golden Globes 2021, varios nombres importantes dentro de la industria movieron en sus redes el hashtag #TimesUpGlobes para denunciar la falta de diversidad entre los 87 miembros de la Asociación (parece que hubo una persona negra en 1987 en la HFPA), la cual también se vio reflejada entre las películas nominadas.

La HFPA respondió que estaban comprometidos a integrar más miembros negros y “de otras minorías que no son representadas“, apuntando a un plan de acción inmediato para alcanzar sus objetivos. También anunciaron que tenían hasta el 5 de mayo revelarían las medidas que tomarían para, de verdad, rechazar el racismo, la discriminación y el discurso de odio.

Un e-mail racista

Pero eso no fue todo y los Golden Globes cavaron más profundo el hoyo cuando se difundió un correo de Philip Berk en el que decía que el Black Lives Matter era “un movimiento racista y de odio”. Berk fue presidente de la HFPA y a sus 88 años, es un actual miembro.

Berk envió un correo a varios miembros de la Asociación donde adjuntaba un artículo de un medio de extrema derecha que decía que el BLM era un movimiento racista, y además, atacaba a su cofundadora, Patrisse Cullors, por haber comprado una casa en Topanga Canyon, supuestamente, cerca de una de las casas de la familia Manson: “Black Lives Matter se sustenta en el trabajo de Manson“ (el de la guerra racial, dijo).

La HFPA dijo que los comentarios del señor Berk eran desafortunados, pero que no representaban los valores ni principios de la Asociación. Igual mencionaron la posibilidad de castigar a Berk una vez que el correo se publicó en el Times y se hizo viral.

Ahora bien. Si el nombre les suena, están en lo correcto. En 2018, Brendan Fraser reveló haber sido víctima de acoso en manos de una de las figuras más grandes de la industria: Philip Berk. Fraser dijo que en 2003, después de un desayuno de la HFPA en el Beverly Hills Hotel, Berk le tocó los glúteos sin su consentimiento y acarició su perineo.

“Me sentí enfermo. Me sentí como un niño chiquito“, dijo Fraser en entrevista con GQ. “Sentí un nudo en la garganta. Pensé que iba a llorar”. AQUÍ les dejamos la historia completa de Fraser.

Netflix y Amazon se retiran

Desde marzo de 2021, algunos publicistas llamaron a boicotear los Golden Globes para que varios estudios no se sumen a las actividades de 2022. Y parece que varios ya se han subido al barco para promover la diversidad.

Netflix, a través de Ted Sarandos, publicó una carta en la que reveló que Netflix pararía sus “actividades con su organización (HFPA) hasta que se hagan cambios más significantes“. Sarandos redactó esta carta en la que dice que “no creemos que estas nuevas políticas –especialmente sobre el tamaño y la velocidad con la que crezcan las membresías– puedan derrumbar los retos de diversidad e inclusión de la HFPA“.

La asociación pidió una reunión con Netflix para escuchar cuáles son sus propuestas y poder continuar colaborando. Jennifer Salke, jefa de contenido de Amazon Studios, también levantó la voz y dijo que ellos no han estado trabajando con la HFPA desde que se revelaron los problemas, “y como el resto de la industria, estamos esperando, de verdad, que hay una resolución significativa para seguir adelante“.