¿Por qué Taylor Swift se está peleando con una serie de Netflix?

Estamos en una época donde ya no son toleradas bromas y chistes que antes parecían graciosas. Gracias al cambio de mentalidad que hay en nuestra sociedad, hemos visto como muchos están levantando la voz en contra de estas prácticas que ahora nos parecen de más, aunque hay quienes se niegan a modificar estas actitudes, causando que muchas personas se enojen como el caso de Taylor Swift, quien trae un pleito por algo parecido con Netflix.

Durante el 2020 y parte de este año, Swift ha estado muy activa y ha dado de qué hablar de repente. Además de estrenar dos discos de estudio, llamó la atención porque después de la polémica con Scooter Braun y Big Machine Records por los derechos de sus primeros seis álbumes, consiguió tener la oportunidad de regrabarlos para publicarlos en plataformas digitales y así pueda disfrutar de las regalías de todas estas canciones.

Sin embargo, en esta ocasión Taylor Swift está en el centro de la controversia por una producción de Netflix. Resulta que el pasado 24 de febrero se estrenó en la plataforma de streaming Ginny & Georgia, se trata de una comedia-drama que se centra en la relación entre una madre de 30 años y su hija adolescente, y aunque la crítica no la estaba tratando muy bien –porque la comparan con Gilmore Girls–, está teniendo mucho éxito en el servicio.

Y quizá se estén preguntando, ¿qué tiene que ver Taylor con todo esto? Bueno, pues las cosas se pusieron densas cuando hicieron una mención sobre la cantante en la serie. En uno de los 10 episodios aparece una referencia un tanto fuera de contexto sobre las relaciones amorosas de la estrella pop, pues ha salido con estrellas como Joe Jonas, Jake Gyllenhaal, Harry Styles, Tom Hiddleston, John Mayer, Calvin Harris y Taylor Lautner entre otros.

De acuerdo con IndieWire, el diálogo del capítulo de Ginny & Georgia incluye el siguiente diálogo: “¿Qué te importa? Pasas por los hombres más rápido que Taylor Swift”. Por supuesto que esto no pasó desapercibido, es por eso que al enterarse de esta parte, los fans de la compositora no se quedaron con los brazos cruzados y exigieron respeto para ella en redes sociales, aunque nadie esperaba que la cantante de “Lover” saliera a hablar al respecto.

Un día después de que su nombre se hiciera tendencia, Taylor publicó un mensaje contundente sobre la referencia que hacen a ella en la serie. A través de su cuenta de Twitter, compartió un ss de la escena y dijo: “Hey ‘Ginny & Georgia’, 2010 llamó y quiere que le devuelvan su broma perezosa y profundamente sexista”. Evidentemente, suena que la estrella está enojada y mucho con la plataforma de streaming, y por supuesto que la cosa no paró ahí.

Taylor Swift continuó su mensaje declarando lo siguiente: “¿Qué tal si dejamos de degradar a las mujeres trabajadoras definiendo esta mierda de caballo como (divertida)”. Para terminar, le dejó un pequeño recado al servicio, al recordar que esta broma llega en vísperas del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer: “Además, Netflix, después de ‘Miss Americana’ este traje no se ve lindo en ti… Feliz mes de la historia de las mujeres supongo”.

Hey Ginny & Georgia, 2010 called and it wants its lazy, deeply sexist joke back. How about we stop degrading hard working women by defining this horse shit as FuNnY. Also, @netflix after Miss Americana this outfit doesn’t look cute on you 💔 Happy Women’s History Month I guess pic.twitter.com/2X0jEOXIWp

— Taylor Swift (@taylorswift13) March 1, 2021