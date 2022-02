Pobre Bruce Willis: Aquí los nominados de los premios Razzie 2022 a lo peor del cine

Bueno, este martes 8 de enero ya conocimos a los nominados para los premios Oscar 2022 a lo mejor del cine del último año… pero esta no es la única premiación a la que le andamos echando ojo. En los meses previos también vimos algunas películas que nomás no rifaron y por ello, nuevamente los Razzie vienen para reconocer a lo peor de la industria cinematográfica.

Este año, tendremos una entrega donde los nombres van desde Space Jam: A New Legacy hasta Diana the Musical de Netflix, entre muchas otras producciones. Eso sí, el nombre más ‘destacado’ -si se le puede decir así- es el de Bruce Willis, que tendrá su propia categoría. ¡Ouch!

Se prepara la entrega de los Razzie 2022

No todo lo que brilla es oro en la industria del cine y los Razzie están aquí para dejarlo claro. El último año también estuvo lleno de películas medio gachas y otras que de plano no cumplieron la expectativa generada, así que no se podían ir con las manos vacías. ¿Cuál será la peor cinta en esta edición de la entrega? Lo averiguaremos.

De entrada, tenemos en Diana the Musical (de Netflix) a la cinta más nominada del momento con nueve nominaciones para Peor Película, Peor Director y todas las categorías actorales. Detrás de ella, viene el filme Karen que está en cinco categorías. Por ahí, también tenemos a Space Jam: A New Legacy que compite en cuatro.

Pero sin duda, lo más épico del momento es que Bruce Willis apareció en 2021 en tantos largometrajes malos -según los organizadores de los Razzie- que le hicieron su propia categoría especial: Peor actuación de Bruce Willis en una película del 2021, esto por sus ocho apariciones en diferentes producciones. Manchado, ¿no Pero así esto.

Aquí los nominados

Les presentamos a los nominados acá abajo y recuerden que los ganadores de estos premios se dan a conocer el próximo 26 de marzo.

Peor película

Diana the Musical (versión de Netflix)

Infinite

Karen

Space Jam: A New Legacy

The Woman in the Window

Peor actor

Scott Eastwood / Dangerous

Roe Hartrampf (como el Príncipe Carlos)/ Diana the Musical

LeBron James / Space Jam: A New Legacy

Ben Platt / Dear Evan Hansen

Mark Wahlberg / Infinite

Peor actriz

Amy Adams / The Woman in the Window

Jeanna de Waal / Diana the Musical

Megan Fox / Midnight in the Switchgrass

Taryn Manning / Karen

Ruby Rose / Vanquish

Peor actriz de reparto

Amy Adams / Dear Evan Hansen

Sophie Cookson / Infinite

Erin Davie (como Camilla)/ Diana the Musical

Judy Kaye (como la Reina Elizabeth y Barbara Cartland)/Diana the Musical

Taryn Manning / Every Last One of Them

Peor actor de reparto

Ben Affleck / The Last Duel

Nick Cannon / The Misfits

Mel Gibson / Dangerous

Gareth Keegan (como James Hewitt)/Diana the Musical

Jared Leto / House of Gucci

Peor pareja en pantalla

Cualquier miembro torpe del elenco y cualquier letra o coreografía poco convincente

Los números musicales / Diana the Musical

LeBron James y cualquier personaje o producto de Warner/ Space Jam: A New Legacy

Jared Leto, su cara de 17 libras de latex, su vestimenta ridícula y su tonto acento / House of Gucci

Ben Platt y cualquier personaje que actúe como si fuera normal que Platt cante todo el tiempo/ Dear Evan Hansen

Tom y Jerry /Tom & Jerry the Movie

Peor remake, copia o secuela

Karen (por el remake involuntario de Cruella deVil)

Space Jam: A New Legacy

Tom & Jerry the Movie

Twist (remake rapero de Oliver Twist)

The Woman in the Window (copia de Rear Window)

Peor director

Christopher Ashley/Diana the Musical

Stephen Chbosky / Dear Evan Hansen

“Coke” Daniels / Karen

Renny Harlin / The Misfits

Joe Wright / The Woman in the Window

Peor guión

Diana the Musical

Karen

The Misfits

Twist

The Woman in the Window

Peor actuación de Bruce Willis en una película del 2021

American Siege

Apex

Cosmic Sin

Deadlock

Fortress

Midnight in the Switchgrass

Out of Death

Survive the Game