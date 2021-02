Checa el primer teaser y la fecha de estreno de ‘Luis Miguel 2’ en Netflix

Maldita sea la hora en la que Netflix convenció a Luis Miguel de hacer una serie sobre su vida y carrera protagonizada por Diego Boneta. Durante semanas, nos picamos con la historia de su infancia, los inicios de su carrera, las maldades de Luisito Rey, las desventuras de su familia, sus amores, los sube y bajas de su juventud y por lo que todos estamos aquí: saber realmente qué pasó con Marcela.

Así que maldecimos la hora no porque no nos guste el chismecito y hayamos disfrutado de la primera parte de la serie de Luis Miguel. Sino porque llevamos dos años de espera para saber si en esta ficción, al menos, Luisito Rey le dice a Luis Miguel qué sucedió con su mamá (seamos realistas, seguro no le dijo nada).

Pero entre si son peras y son manzanas, finalmente Netflix reveló el primer teaser oficial de la segunda parte de Luis Miguel: La serie junto a un póster con la fecha de estreno.

Luis Miguel está de regreso

Hace más de un año, en enero de 2020, Netflix liberó un teaser de la serie de Luis Miguel en la que veíamos a Boneta en este personaje y en una transición. El cantante estada en un estudio de grabación y pasada de “Cómo es posible que a mi lado” de 1996 a “México en la piel” de 2005, por lo que asumimos que veríamos este periodo de su vida durante la segunda entrega.

Y ahora, en este nuevo avance, el cual es cero revelador respecto a lo que veremos en esta nueva temporada, nos muestra una imagen de un Sol siendo eclipsado. “Cuanto más brilla el sol, más oscuras son las sombras“. A este mensaje le sigue la fecha de estreno de la segunda temporada. Sí, al igual que ustedes, nos quedamos con cara de “Ah, ok“.

Pero de todos modos acá les dejamos este de Luis Miguel: La serie 2:

Ver en YouTube

¿Cuándo vuelve?

Para nuestra buena suerte, Luis Miguel: La serie estará de regreso más pronto de lo que esperamos. La fecha establecida es para el domingo 18 de abril de 2021 y se espera que la plataforma libere un episodio cada domingo hasta completar la segunda parte. Como recordamos, la primera temporada tuvo un total de 13 episodios.

Diego Boneta, desde luego, regresa en el personaje de Luis Miguel, también conocido como “El Sol de México” junto a Camila Sodi como Erika (Isabella Camil), Juan Pablo Zurita como Alejandro (hermano del cantante), César Bordón como Hugo López (productor), Lola Casamayor como la abuela de Luismi, además de Martin Bello, Pilar Santacruz, Kevin Holt y Gabriel Nuncio.

Macarena Achaga se suma al elenco como Michelle, hija de Luis Miguel y Stephanie Salas mientas Axel Llunas se suma a la producción como Sergio Basteri. Fernando Guallar, Pablo Cruz Guerrero, Juan Ignacio Cane y Teresa Ruiz también se integran a Luis Miguel: La serie 2.