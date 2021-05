Nostalgia de la buena: Checa el primer teaser del reboot de ‘Los años maravillosos’

Sin duda, la industria del entretenimiento lleva un buen rato anunciando proyectos que nos pegan directito en la nostalgia. Sobre todo, están aprovechando que extrañamos algunas películas y series con las que crecimos para darles nueva vida en estos tiempos. Una de esas historias entrañables es Los años maravillosos, que contra todo pronóstico volverá a la televisión con nuevos protagonistas y totalmente renovada.

Como recordarán, a inicios de este 2021 aparecieron varios rumores de que la cadena ABC quería armar un reboot de esta producción que enamoró a muchas personas entre 1988 y 1993. Por si esto no fuera suficiente, también se dijo que Fred Savage –quien interpretó a Kevin Arnold en la serie original– estaría entre los créditos como productor ejecutivo, aunque en aquel entonces solo era un chismecito que existía a voces.

Por fin tenemos el primer vistazo al reboot de ‘Los años maravillosos’

Sin embargo, después de mucha expectativa por fin confirmaron que en efecto, Los años maravillosos regresará a nuestras vidas, aunque con una historia un tanto diferente. Esta nueva versión se centrará en una familia afroamericana de clase media originaria de Montgomery, Alabama y quien nos contará toda la trama será Dean, un niño imaginativo de 12 años que en su versión adulta contara con la voz de Don Cheadle.

Luego de mucha expectativa, ABC por fin estrenó un teaser de esta serie y podemos decirles que les traerá muy gratos recuerdos. Apenas dura unos cuantos segundos, pero este primer vistazo inicia con la icónica versión de “With A Little Help From My Friends” de Joe Cocker y a lo largo del video escuchamos a Cheadle narrando y a nuestro pequeño protagonista viviendo momentos importantes como su primer hit, amor y conviviendo con su familia.

Hasta el momento y de acuerdo con The Wrap, no hay una fecha de estreno oficial del reboot de Los años maravillosos, pero se espera que llegue en los próximos meses del 2021 o de plano a inicios de 2022. De cualquier manera y para que la espera no sea tan larga, chequen a continuación el primer vistazo al reinicio de esta historia que marcó a un montón de generaciones: