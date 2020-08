El catálogo que Netflix tiene preparado para el mes de septiembre, es uno de los mejores que nos ha dado a lo largo de este 2020. Para que se den una idea, llega Parasite, Lady Bird y un par de estrenos originales como The Devil All the Time y Enola Holmes, esta última protagonizada por Millie Bobby Brown (Eleven en Stranger Things).

Y a propósito de este estreno, Netflix acaba de liberar el primer tráiler oficial a poco menos de un mes de su estreno en el catálogo de las producciones originales. Acá les contamos todos los detalles y de qué va esta cinta:

Enola Holmes

Enola Holmes es una adolescente que vive con su madre en una enorme casa aislada. Son mejores amigas y ella le ha enseñado ha ser independiente y tomar sus propias decisiones. Un día, sin razón aparente, la madre de Enola desaparece, por lo que esta joven decide contactar a sus dos hermanos para que la ayuden a encontrarla con algunas pistas que dejó.

Sí… sus hermanos son Mycroft y Sherlock, el detective más famoso de todos los tiempos. Ellos dos subestiman la capacidad de Enola, por lo que decide comenzar su propia investigación para dar con su mamá. Con el paso del tiempo, descubre que el nombre de su mamá podría estar relacionado con una enorme conspiración…

¿Quién aparece en esta nueva producción?

La película hace esta ahora famosa ruptura de la cuarta pared, que es cuando un personaje, el principal, habla hacia la cámara para dirigirse directamente a la audiencia.

Este detalle del filme no es casualidad, y tiene que ver con el director de Enola Holmes. Se trata de Harry Bradbeer, quien fue responsable de dirigir Fleabag, la serie de Phoebe Waller-Bridge, escritora y protagonista de esta serie de comedia que se llevó al aclamación del público y los medios con sus dos temporadas.

Como mencionamos, Millie Bobby Brown, conocida por su personaje de Eleven en Stranger Things, toma el protagónico en Enola Holmes. Pero lo hace junto a Helena Bonham Carter para interpretar a su mamá; Henry Cavill para dar vida a Sherlock; y Sam Claflin para el papel de Mycroft Holmes.

Fecha y tráiler de ‘Enola Holmes’

Enola Holmes se estrenará el próximo 23 de septiembre de 2020. La producción se dio a conocer a finales de 2019, y a mediados de junio, se liberaron las primeras imágenes de esta comedia de época que reúne a un elenco internacional. Y ahora, liberó su primer tráiler oficial que te dejamos por acá para que le eches un ojo: