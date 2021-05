Edgar Wright es uno de los directores que más expectativas han generado en los últimos años gracias a su estilo narrativo e innovador. Sus películas son divertidas, sumamente entretenidas y han logrado colarse en nuestra memoria gracias a las historias y la edición. Por eso, Last Night in Soho, su más reciente largometraje, es una de las cintas más esperadas para este 2021.

Wright se “presentó” al mundo con la trilogía del Cornetto que arrancó en 2004 con Shaun of the Dead. Luego nos regaló Scott Pilgrim vs. The World (y una de las escenas musicales más icónicas en manos de Brie Larson), hasta saltarse en 2017 con Baby Driver e inaugurar sus 2021 con Last Night in Soho de la mano de Anya Taylor-Joy y Thomasin McKenzie.

Durante meses hemos adivinando de qué va esta película, y ahora, después de tanto tiempo de espera, es que se ha liberado el primer tráiler oficial.

Last Night in Soho

El pasado fin de semana, Focus Features liberó un teaser donde vemos a los personajes de Taylor-Joy y McKenzie. Last Night in Soho es un thriller psicológico ambientado en el Londres de la década de los 60. La protagonista es una joven mujer llamada Eloise que estudia diseño de moda en la ciudad y está obsesionada con la estética de esta época.

Pero lo más interesante, y donde la cosa empieza a enredarse, es que Eloise tiene un “sexto sentido” que la hace viajar en el tiempo. Constantemente parece tener visiones de una hermosa cantante que se convierte en el icono de moda de Eloise, es su ídolo.

En alguno de sus viajes, entre las luces neón de las calles de Londres, descubre que hay algo perverso, terrorífico y aterrador. ¿Ella es esa cantante, son sus deseos de verse así o de ser así?

Acá les dejamos el primer tráiler de Last Night in Soho:

¿Cuándo se estrena?

Junto a Anya y Mackenzie, en Last Night in Soho aparece un elenco interesante conformado por Matt Smith, Diana Rigg, Jessie Mei Li, Terence Stamp y Rita Tushingham. El guion corrió a cargo de Wright junto a Krysty Wilson-Cairns, conocida por su trabajo en la serie Penny Dreadful y 1917 (nominada junto a Sam Mendes en la categoría de guion).

Last Night in Soho tiene un premisa simple pero interesante: la nostalgia de una época que no vivimos ni experimentamos. Eloise anhela la década de los 60 al mismo tiempo que desconoce realmente cómo eran las cosas más allá de las editoriales y las imágenes de archivo.

La producción de esta película terminó en agosto de 2020, pero debido a la pandemia, cambió varias veces su fecha de estreno. Finalmente, se le ha dado un día, por lo que Last Night in Soho llegará a nosotros el próximo 29 de octubre de 2021.