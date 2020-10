Aquí el primer tráiler oficial de ‘MANK’ David Fincher para Netflix

La temporada de premios de 2021 es incierta. El tema de la pandemia y los constantes cambios en la cartelera de estrenos, nos dejan en una situación que nos hace pensar en cómo se llevarán a cabo ceremonias como la de los Oscar. Sin embargo, para nuestra fortuna, hay producciones que son elegibles para 2021 y Netflix está más puesto que nunca para arrasar… y aquí es donde hemos de mencionar a MANK.

Netflix le ha apostado a sus contenidos originales desde hace unos buenos años, pero en los últimos dos, se ha traído a grandes nombres de la industria, lo que los lleva a un mismo lugar: festivales internacionales y los premios Oscar. Este 2021 no será la excepción, pues hay unas cuantas cintas que pueden participar por varios elementos de alto perfil como los directores, el elenco y la producción.

El último mejor ejemplo es MANK, la próxima película de David Fincher con Netflix, la cual se suma a una colaboración que ya lleva años y que ha traído como resultado producciones como Mindhunter y la antología animada de Love, Death & Robots. Y ahora, Netflix ha libero el primer tráiler oficial de MANK.

Primer tráiler de MANK

A principios del mes de octubre, Netflix liberó el primer avance de MANK para dar a conocer, además, la fecha de estreno programada para el 4 de diciembre de 2020. Aquí conocimos a Herman J. Mankiewicz, un guionista de la época de oro de Hollywood que trabajó a marchas forzadas en el guion de Citizen Kane.

Como sabemos, Citizen Kane fue considerada por muchos años como la mejor película de todos los tiempos, y le dio a Orson Welles fama internacional. Sin embargo, surge la duda de por qué Mankiewicz no fue elogiado de la misma manera. Y la respuesta la encontramos en el primer tráiler oficial de MANK. Mank, como todos lo conocían, no recibió los créditos por Citizen Kane, iniciando una especie de guerra con Welles.

Mank tenía problemas con la bebida y las apuestas, además de que tenía romances con actrices y personalidades de la industria que le generaban conflictos. Todo esto se sumó a una personalidad destructiva de la que Welles se sirvió para su gran debut como director: “Te di una segunda oportunidad“, se escucha decir al director en este tráiler de MANK.

MANK está protagonizada por Gary Oldman, y en este mismo adelanto podemos ver a Amanda Seyfried como Marion Davies (actriz de Broadway que tuvo un romance con William Randolph Hearst, la inspiración directa para el personaje de Kane), a Tom Burke como Welles y a otros nombres como el de Charles Dance, Tuppence Middleton, Lily Collins y Tom Pelphrey.

Aquí les dejamos el tráiler de MANK:

Ver en YouTube

¿Qué más debo saber?

David Finch filmó MANK en blanco y negro, y respetó las narrativas del Hollywood de los 30 y 40, época de Citizen Kane. El director trabajó con un guion de su padre, Jack Fincher, que escribió en 2003, por lo que se trata de un proyecto bastante personal para Fincher.

Atticus Ross y Trent Reznor, ganadores del Oscar a Mejor Score en 2011 por su trabajo en The Social Network, también estarán presentes en MANK para la música original. Esta es la nueva colaboración entre Ross, Reznor y Fincher, quienes también estuvieron juntos en las últimas dos cintas: The Girl with the Dragon Tattoo y Gone Girl.